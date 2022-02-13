Спецкор «СЭ» наблюдал за подготовкой лидера РПЛ к рестарту сезона.

Здоровы все. Кроме Ловрена и Крицюка

Основной темой первого сбора сине-бело-голубых в ОАЭ стал совсем не футбол. На первом месте был трансфер Азмуна и его рокировка с Юри Алберто, а на втором — чудовищные кадровые проблемы. Из-за болезней команда постоянно недосчитывалась игроков, кульминацией чего стало появление Артема Дзюбы в центре обороны на последние 20 минут матча с «Жилиной».

К счастью, ко второму сбору в Португалии все выздоровели. В последнюю неделю игроки вообще не сдавали положительные тесты, так что коронавируса в «Зените» нет.

Зато есть травмы: Станислав Крицюк так и не прилетел ни на один сбор «Зенита», потому что все это время восстанавливался от травмы на базе в Санкт-Петербурге. Его участие в первой игре с «Бетисом» исключено. Еще одна плохая новость — повреждение Деяна Ловрена. Капитан «Зенита» травмировался в предпоследний день сборов и на матче с «Брондбю» ходил по стадиону на костылях.

Закрытый матч

Понятно, что главная цель здесь и сейчас — подготовиться к «Бетису». Севильский клуб идет третьим в ла лиге, близок к выходу в финал Кубка Испании после выездной победы над «Райо Вальекано» в первом полуфинале. Забавно, кстати, что 6 февраля тренерский штаб «Зенита» посетил матч с «Вильярреалом», и в нем «Бетис» потерпел единственное поражение за последний месяц.

Чтобы усложнить сопернику жизнь, сине-бело-голубые 10 февраля решили провести встречу с «Копенгагеном» в закрытом режиме. Официальной информации о той игре почти нет — ни состава, ни авторов голов. «Зенит» дал только счет — 1:1 в основное время и победа 3:2 по пенальти. «Копенгаген», правда, вел у себя в соцсетях текстовую трансляцию, но не упоминал ни одной фамилии футболистов «Зенита». А потом выложил фотоотчет и видео голов.

В Telegram-каналах болельщики «Зенита» устроили массовый анализ, благодаря которому удалось вычислить стартовый состав на матч с «Копенгагеном»: Одоевский — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Вендел, Кузяев — Малком, Сергеев, Клаудиньо.

Правда, на первых минутах травму получил Ловрен, и вместо него вышел молодой Евгений Ким (в запасе сидела только молодежь, а защитников среди них не было). Барриос передвинулся в центр обороны, а Ким занял привычное место в полузащите. Оба забили — юный хавбек открыл счет, а колумбиец во втором тайме поразил свои ворота. «Зенит» выиграл в серии пенальти — 3:2. Одоевский отразил один удар, а еще два раза промазали сами датчане. Сергеев и Клаудиньо не реализовали 11-метровые.

Два разных состава

На следующий день после встречи с «Копенгагеном» «Зенит» играл с «Брондбю». И стартовый состав на этот матч больше напоминал резервный: Кержаков — Адамов, Чистяков, Алип, Круговой — Сутормин, Оздоев, Ерохин, Мостовой — Дзюба, Юри Алберто. Во втором тайме команда переключилась на игру в три центральных защитника, но футболисты остались теми же.

После игры Сергей Семак сказал, что делать какие-то выводы на основе стартовых составов бессмысленно. И на первый взгляд кажется, что тренерский штаб «Зенита» не доверит места в основе на «Бетис» Одоевскому и Сергееву, да еще и сыграет по расстановке 4-3-3.

Кто будет в воротах и в нападении?

Однако логика все-таки есть. Алберто пока выглядит слегка отчужденным. В игре с «Брондбю» был показательный момент, когда Мостовой на фланге отдал бразильцу не в ногу, после чего упрекнул его в чем-то. Взаимопонимания Алберто пока не хватает, и маловероятно, что он уже в игре с «Бетисом» выйдет на поле.

Дзюба выглядит убедительнее Сергеева хотя бы потому, что трижды забил за зимние сборы. Иван при этом играл гораздо меньше (в Дубае он долго болел). Но нельзя стопроцентно утверждать, что именно Артем выйдет в основе. Семак хвалил Сергеева после дебютной встречи с «Портимоненсе», и Иван выглядит готовым к «Бетису». В конце концов, Сергеев может выйти в паре с Дзюбой, хотя ни в одном товарищеском матче они вместе не играли.

С вратарями ситуация не менее интересна. Крицюк травмирован, а Кержаков пропустил половину сборов из-за болезни. 19-летний Даниил Одоевский выходил в пяти из семи матчей сборов в основе, пропустил в них всего дважды и выиграл серию пенальти с «Копенгагеном». Если бы «Зенит» в первом матче года играл с середняком или аутсайдером РПЛ, то Одоевский наверняка вышел бы с первых минут. Но впереди третья команда Испании, и тут тренерскому штабу явно придется подумать.

Кто сыграет с «Бетисом»?

Семак точно еще не решил, кто выйдет на «Газпром Арену» в четверг. Нет сомнений, что в основе появятся шестеро: Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Малком и Клаудиньо. По остальным есть сомнения.

Караваев предпочтительнее Сутормина и Адамова на правом фланге, но Вячеслав тоже много пропустил этой зимой. В паре с Ракицким, скорее всего, выйдет Чистяков, но есть небольшая вероятность, что Ловрен успеет восстановиться. Если Семак решит сыграть с тройкой защитников, то в центр может сместиться Дуглас, а на левый фланг выйдет Круговой, который результативно провел сборы. Однако блок 3-Х-Х «Зенит» редко использовал зимой, а без Ловрена будет тяжелее подобрать исполнителей.