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«Зенит» поменял Азмуна на Юри Алберто. Как это скажется на питерской команде?

Корреспондент «СЭ» считает, что Юри Алберто будет первым кандидатом в стартовый состав «Зенита»
Матвей Морозов
Корреспондент
Юри Алберто.
Фото ФК «Зенит»
Бразилец должен стать главной ударной силой Семака.

Нападающий «Интернасьоналя» Юри Алберто перешел в «Зенит», а Сердар Азмун покинул Питер, отправившись в «Байер». Как бразилец сможет заменить иранца?

Улучшенная версия Азмуна

Юри Алберто — техничный футболист. Мяч может вести как левой, так и правой ногой, не испытывает проблем отдать короткую и длинную передачу в зону. В «Интернасьонале» бразилец играл центрального нападающего, но подстраивался под второго форварда, уходя чуть вправо. В этом случае он не был так отрезан от двойки хавбеков, располагавшихся ниже, и время от времени заполнял пространство ушедшего в атаку футболиста. То есть в паре с Дзюбой новичок будет чувствовать себя комфортно.

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«Думаю, это игроки немного разных качеств. Тем не менее, что касается той же нацеленности на ворота, в этом они похожи. Относительно других качеств — в чем-то один лучше, в чем-то у другого есть преимущество. Разные игроки. Если брать Сердара, то он адаптирован к игре нашей команды, уже опытный футболист. Юри — молодой игрок», — говорил Семак, сравнивая Азмуна и Алберто.

Схожи с иранцем они в заполнении свободного пространства, плюс стоит отметить умение бразильца резко разворачиваться. Да, в отличии от Азмуна, он не так хорошо освобождается от опеки, но эффективнее выбирает позицию до встречи с линией обороны.

Главный минус — удары. Во время представления новичка Семак отметил хорошее завершение атак Алберто. В этом смысле тренер прав — в прошлом сезоне при 13 xG нападающий забил 12 мячей. Однако если взять разницу между xGOT (метрика, похожая на xG, но дополнительно учитывает информацию о том, куда был нанесен удар) и xG, поделенную на количество ударов, то цифры для Юри будут не такие радужные. Так называемое мастерство исполнения удара у бразильца отрицательное с показателем -0,011 (данные Telegram-канала «Футбол в цифрах»). То есть игрок своими ударами в среднем уменьшает вероятность забить мяч, пусть отрицательное значение и невелико.

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Ну и в целом Алберто не впечатляет ударами, особенно с дальней дистанции. Отчасти из-за того, что спешит с их нанесением, отчасти из-за того, что неудачно исполняет их технически.

При этом стоит упомянуть и его козыри. Первый — быстрая работа хорошо развитой с точки зрения пластики стопой. Она помогает футболисту в дриблинге и при передачах из слепых зон, особенно когда команда много владеет мячом. Второй — умение подстраиваться под мяч. В Бразилии нападающий забивал и грудью, и пяткой в прыжке, и после приема коленом, в общем, дотягивался до мяча в не самых стандартных ситуациях — очевидный плюс для РПЛ.

Возможность для изменений

С Алберто «Интернасьонал» играл в три центральных защитника при расстановке 3-4-2-1. От случая к случаю чуть выше поднимался один из полузащитников. В «Зените» это вряд ли возможно. В центральную зону можно передвинуть лишь Кузяева, но маловероятно, что Семак на такое пойдет — левый фланг тогда потеряет в скорости. Помимо привычных 4-2-3-1 (4-3-1-2), при которых форварды лишены свободы, питерцы иногда выбирают 5-2-2-1 — Алберто будет играть в них большое значение. Крайние центральные защитники поддерживают атаку, нападающий караулит оборону соперника и пытается создать ситуацию «1 в 1». В такой конфигурации в середине поля команда заманивает противника в ловушку. Широкие позиции верхней пары хавбеков и узкое расположение нижней создают некую трапецию. Если чужой нападающий входит в нее, то полузащитники, которые находятся ближе к нему, сокращают дистанцию между собой и отрезают его от партнеров.

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Важную роль в этом играет форвард обороняющейся команды. Он прессингует атакующую линию соперника и вынуждает переходить на чужую половину поля. Здесь Алберто придет на помощь его направленность на ворота (об этом в том числе говорил Семак). Юри чаще пытается обострять, держа во внимании створ ворот, чем сохранять владение. Кстати, именно желание идти до конца и отсутствие боязни совершить ошибку приводит к частым фолам на бразильце.

Еще одним важным фактором для Алберто, вероятно, станет упор «Зенита» на правый фланг. Именно туда преимущественно идут диагонали Ракицкого и смещается Дзюба, к нему тяготеют Клаудиньо (когда выходит «десяткой») и Малком. Несмотря на то что Юри «двуногий», в «Интернасьонале» он чаще отходил вправо, хотя стартовал центрфорвардом.

На позиции Алберто в «Зените» есть два человека — Артем Дзюба и Иван Сергеев. При игре в одного нападающего, скорее всего, именно Юри будет первым кандидатом в стартовый состав. Дзюба в первой части сезона мало играл и был на спаде, у Сергеева недостаточно опыта, поэтому выбор в пользу бразильца не должен никого удивлять. Если же выбирать пару не из чистых форвардов, но выступавших на этой позиции игроков, то сразу в голову приходит Малком. Ставка Семака на комбинационный футбол дала вингеру шанс проявить себя в центре атаки, и создать дуэт с новичком питерцев сможет именно его соотечественник.

Сергей Семак
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юри Алберто
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 - : -
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