«Зенит» поменял Азмуна на Юри Алберто. Как это скажется на питерской команде?
Нападающий «Интернасьоналя» Юри Алберто перешел в «Зенит», а Сердар Азмун покинул Питер, отправившись в «Байер». Как бразилец сможет заменить иранца?
Улучшенная версия Азмуна
Юри Алберто — техничный футболист. Мяч может вести как левой, так и правой ногой, не испытывает проблем отдать короткую и длинную передачу в зону. В «Интернасьонале» бразилец играл центрального нападающего, но подстраивался под второго форварда, уходя чуть вправо. В этом случае он не был так отрезан от двойки хавбеков, располагавшихся ниже, и время от времени заполнял пространство ушедшего в атаку футболиста. То есть в паре с Дзюбой новичок будет чувствовать себя комфортно.
«Думаю, это игроки немного разных качеств. Тем не менее, что касается той же нацеленности на ворота, в этом они похожи. Относительно других качеств — в чем-то один лучше, в чем-то у другого есть преимущество. Разные игроки. Если брать Сердара, то он адаптирован к игре нашей команды, уже опытный футболист. Юри — молодой игрок», — говорил Семак, сравнивая Азмуна и Алберто.
Схожи с иранцем они в заполнении свободного пространства, плюс стоит отметить умение бразильца резко разворачиваться. Да, в отличии от Азмуна, он не так хорошо освобождается от опеки, но эффективнее выбирает позицию до встречи с линией обороны.
Главный минус — удары. Во время представления новичка Семак отметил хорошее завершение атак Алберто. В этом смысле тренер прав — в прошлом сезоне при 13 xG нападающий забил 12 мячей. Однако если взять разницу между xGOT (метрика, похожая на xG, но дополнительно учитывает информацию о том, куда был нанесен удар) и xG, поделенную на количество ударов, то цифры для Юри будут не такие радужные. Так называемое мастерство исполнения удара у бразильца отрицательное с показателем -0,011 (данные Telegram-канала «Футбол в цифрах»). То есть игрок своими ударами в среднем уменьшает вероятность забить мяч, пусть отрицательное значение и невелико.
Ну и в целом Алберто не впечатляет ударами, особенно с дальней дистанции. Отчасти из-за того, что спешит с их нанесением, отчасти из-за того, что неудачно исполняет их технически.
При этом стоит упомянуть и его козыри. Первый — быстрая работа хорошо развитой с точки зрения пластики стопой. Она помогает футболисту в дриблинге и при передачах из слепых зон, особенно когда команда много владеет мячом. Второй — умение подстраиваться под мяч. В Бразилии нападающий забивал и грудью, и пяткой в прыжке, и после приема коленом, в общем, дотягивался до мяча в не самых стандартных ситуациях — очевидный плюс для РПЛ.
Возможность для изменений
С Алберто «Интернасьонал» играл в три центральных защитника при расстановке 3-4-2-1. От случая к случаю чуть выше поднимался один из полузащитников. В «Зените» это вряд ли возможно. В центральную зону можно передвинуть лишь Кузяева, но маловероятно, что Семак на такое пойдет — левый фланг тогда потеряет в скорости. Помимо привычных 4-2-3-1 (4-3-1-2), при которых форварды лишены свободы, питерцы иногда выбирают 5-2-2-1 — Алберто будет играть в них большое значение. Крайние центральные защитники поддерживают атаку, нападающий караулит оборону соперника и пытается создать ситуацию «1 в 1». В такой конфигурации в середине поля команда заманивает противника в ловушку. Широкие позиции верхней пары хавбеков и узкое расположение нижней создают некую трапецию. Если чужой нападающий входит в нее, то полузащитники, которые находятся ближе к нему, сокращают дистанцию между собой и отрезают его от партнеров.
Важную роль в этом играет форвард обороняющейся команды. Он прессингует атакующую линию соперника и вынуждает переходить на чужую половину поля. Здесь Алберто придет на помощь его направленность на ворота (об этом в том числе говорил Семак). Юри чаще пытается обострять, держа во внимании створ ворот, чем сохранять владение. Кстати, именно желание идти до конца и отсутствие боязни совершить ошибку приводит к частым фолам на бразильце.
Еще одним важным фактором для Алберто, вероятно, станет упор «Зенита» на правый фланг. Именно туда преимущественно идут диагонали Ракицкого и смещается Дзюба, к нему тяготеют Клаудиньо (когда выходит «десяткой») и Малком. Несмотря на то что Юри «двуногий», в «Интернасьонале» он чаще отходил вправо, хотя стартовал центрфорвардом.
На позиции Алберто в «Зените» есть два человека — Артем Дзюба и Иван Сергеев. При игре в одного нападающего, скорее всего, именно Юри будет первым кандидатом в стартовый состав. Дзюба в первой части сезона мало играл и был на спаде, у Сергеева недостаточно опыта, поэтому выбор в пользу бразильца не должен никого удивлять. Если же выбирать пару не из чистых форвардов, но выступавших на этой позиции игроков, то сразу в голову приходит Малком. Ставка Семака на комбинационный футбол дала вингеру шанс проявить себя в центре атаки, и создать дуэт с новичком питерцев сможет именно его соотечественник.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7