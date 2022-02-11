Известный комментатор Геннадий Орлов — о волевой победе «Зенита» в контрольном матче с «Брондбю» (2:1) и готовности команды Сергея Семака к противостоянию с «Бетисом» в Лиге Европы.

— Самое главное — одержана волевая победа. Команда в хорошем настроении возвращается домой и продолжит готовиться к первой игре с «Бетисом». Проявили характер! Понятно, что сегодня был явно неоптимальный состав. В первом тайме питерцам пришлось непросто. Датчане прессинговали, оказывали достойное сопротивление, были активнее. У «Зенита» мало что получалось. Дзюба и Юри Алберто оставались на голодном пайке.

Подопечные Семака преобразились, встрепенулись после пропущенного мяча. Прекрасный гол забил Алип. Молодец, взял игру на себя. Здорово исполнил!

Считаю, Алберто еще надо доказать, что он достоин места в основе. Пока он не выглядит футболистом обоймы. Ему стоит подумать, как лучше сыграться с партнерами. Посмотрим, как быстро он найдет общий язык с Клаудиньо, Малкомом, Венделом.

Чего ему не хватает? Мне показалось, что какой-то резкости, возможно, немного скорости. Понимаю, что это пока первые впечатления, но они сейчас вот такие. С другой стороны, Герд Мюллер никогда не был реактивным форвардом, но сколько он забил?! Возможно, и бразилец — игрок штрафной. Посмотрим еще на его козыри. Надо делать определенную скидку на то, что парень попал с корабля на бал.

Ловрен получил травму. Кто теперь сыграет с «Бетисом» в центре обороны? Алип не заявлен. В принципе, есть Чистяков. Тот же Барриос может опуститься вниз.

Казах мне в целом понравился. Парень с характером! Видно, что еще нет такого европейского лоска. Но все придет. Он молод. Перспективы точно есть!

Мостовой сегодня проделал большой объем работы. Значит, видимо, слушает репортажи, нормально относится к замечаниям. Меня порадовал момент во втором тайме, когда он финтом обыграл защитника. Очень эффектно и эффективно. Получается, Андрей обучаем! А скорость у него приличная, вынослив.

Выложился Оздоев. Очень старался. Одним словом, настоящая волевая победа.

Адамов справа картины точно не испортит. Правда, есть и Караваев — он пока, наверное, посильнее. Однако здоровая конкуренция не повредит.

Дзюба? В первом тайме форварды «Зенита» были малозаметны, потому что в центре поля вообще никакой игры не клеилось. Не доставляли хавбеки мячи своим форвардам. А после перерыва Дзюба все-таки забил победный мяч. Этот навык никуда у него не делся. Так что он «Зениту» пригодится.

Думаю, что еще сам Семак не принял решения, какую пару нападающих выставит на матч с испанцами. Сергеева в недавнем интервью он похвалил. Многие подметили, что футбольный интеллект экс-форварда «Крыльев» не отстает от понимания игры бразильцев. Он правильно открывается, действует чуть в оттяжке. Неплохо оснащен технически.

Нужен ли «Зениту» вратарь? Такая проблема, на мой взгляд, существует. Одоевский еще слишком молод. Кержаков, безусловно, обладает определенным уровнем, но все-таки меня тревожит позиция на последнем рубеже. Нужен голкипер для Лиги чемпионов.

Сафонов? Но отдаст ли его Галицкий? Все зависит от Матвея. Играть в «Зените» — значит, играть в Лиге чемпионов. Конечно, если бы он пришел в питерскую команду, то для сине-бело-голубых это был бы хороший вариант. Мне кажется, «Зенит» не поскупился бы на такой трансфер. Но это все пока просто рассуждения.