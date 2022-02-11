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«Пока Юри Алберто не выглядит игроком основы». Орлов — о «Зените» перед «Бетисом»

Геннадий Орлов считает, что Юри Алберто не выглядит игроком основы «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
«Брондбю» — «Зенит» — 1:2. Юри Алберто.
Фото ФК «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о волевой победе «Зенита» в контрольном матче с «Брондбю» (2:1) и готовности команды Сергея Семака к противостоянию с «Бетисом» в Лиге Европы.
Товарищеские матчи. Клубы.
11 февр, 16:00. ()
Бреннбю
1:2
Зенит
Голы
Дивкович, 53 (1:0), Алип, 77 (1:1), Дзюба, 79 (1:2)
Зенит
Кержаков Чистяков Круговой Адамов Алип Мостовой (Саусь, 90) Сутормин Ерохин Оздоев (Кузнецов, 90) Юри Альберту Дзюба

— Самое главное — одержана волевая победа. Команда в хорошем настроении возвращается домой и продолжит готовиться к первой игре с «Бетисом». Проявили характер! Понятно, что сегодня был явно неоптимальный состав. В первом тайме питерцам пришлось непросто. Датчане прессинговали, оказывали достойное сопротивление, были активнее. У «Зенита» мало что получалось. Дзюба и Юри Алберто оставались на голодном пайке.

Подопечные Семака преобразились, встрепенулись после пропущенного мяча. Прекрасный гол забил Алип. Молодец, взял игру на себя. Здорово исполнил!

Публикация от FC Zenit (@zenit_spb)

Считаю, Алберто еще надо доказать, что он достоин места в основе. Пока он не выглядит футболистом обоймы. Ему стоит подумать, как лучше сыграться с партнерами. Посмотрим, как быстро он найдет общий язык с Клаудиньо, Малкомом, Венделом.
Чего ему не хватает? Мне показалось, что какой-то резкости, возможно, немного скорости. Понимаю, что это пока первые впечатления, но они сейчас вот такие. С другой стороны, Герд Мюллер никогда не был реактивным форвардом, но сколько он забил?! Возможно, и бразилец — игрок штрафной. Посмотрим еще на его козыри. Надо делать определенную скидку на то, что парень попал с корабля на бал.

Ловрен получил травму. Кто теперь сыграет с «Бетисом» в центре обороны? Алип не заявлен. В принципе, есть Чистяков. Тот же Барриос может опуститься вниз.

Казах мне в целом понравился. Парень с характером! Видно, что еще нет такого европейского лоска. Но все придет. Он молод. Перспективы точно есть!

Клаудиньо, Вендел, Вильмар Барриос. Рубеж. Для «Зенита» и для России. Колонка Казакова

Мостовой сегодня проделал большой объем работы. Значит, видимо, слушает репортажи, нормально относится к замечаниям. Меня порадовал момент во втором тайме, когда он финтом обыграл защитника. Очень эффектно и эффективно. Получается, Андрей обучаем! А скорость у него приличная, вынослив.

Выложился Оздоев. Очень старался. Одним словом, настоящая волевая победа.

Адамов справа картины точно не испортит. Правда, есть и Караваев — он пока, наверное, посильнее. Однако здоровая конкуренция не повредит.

Дзюба? В первом тайме форварды «Зенита» были малозаметны, потому что в центре поля вообще никакой игры не клеилось. Не доставляли хавбеки мячи своим форвардам. А после перерыва Дзюба все-таки забил победный мяч. Этот навык никуда у него не делся. Так что он «Зениту» пригодится.

Думаю, что еще сам Семак не принял решения, какую пару нападающих выставит на матч с испанцами. Сергеева в недавнем интервью он похвалил. Многие подметили, что футбольный интеллект экс-форварда «Крыльев» не отстает от понимания игры бразильцев. Он правильно открывается, действует чуть в оттяжке. Неплохо оснащен технически.

Нужен ли «Зениту» вратарь? Такая проблема, на мой взгляд, существует. Одоевский еще слишком молод. Кержаков, безусловно, обладает определенным уровнем, но все-таки меня тревожит позиция на последнем рубеже. Нужен голкипер для Лиги чемпионов.
Сафонов? Но отдаст ли его Галицкий? Все зависит от Матвея. Играть в «Зените» — значит, играть в Лиге чемпионов. Конечно, если бы он пришел в питерскую команду, то для сине-бело-голубых это был бы хороший вариант. Мне кажется, «Зенит» не поскупился бы на такой трансфер. Но это все пока просто рассуждения.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
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Вильярреал
Реал

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
Артем Дзюба
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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