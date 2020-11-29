Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о субботних матчах РПЛ.

Талалаев взял у Николича больше очков, чем Симеоне

В следующем, 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов у трех российских клубов будет, вероятно, последний шанс все-таки выиграть хотя бы один матч. Соперники для этого теоретически самые подходящие — «Ренн» и «Зальцбург» наши команды примут на своих полях, а «Зенит» отправится в гости к «Брюгге». Если не брать три очка у этих оппонентов, ни один из которых не выйдет в плей-офф ЛЧ, то у кого?

Но, чтобы победить даже их, нужно забивать, а умение делать это желательно продемонстрировать хотя бы в национальном первенстве. Между тем «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» в субботу не наскребли на троих ни одного мяча. В какой-то мере, конечно, это стечение обстоятельств, но уж больно тревожное в еврокубковом контексте. Ведь у всех троих есть шансы, по крайней мере, на выход в Лигу Европы, а «Локо» при удачных раскладах может зацепиться и за плей-офф главного еврокубка.

Команда Марко Николича из российских представителей в ЛЧ и сыграла в первый день 16-го тура лучше всех. И соперник у нее был самый сильный в нынешнем сезоне — «Ахмат», и виделось, чего «Локомотив» хочет. С одной стороны, несколько удивило, что красно-зеленые вышли играть явным вторым номером, словно продолжая (пусть и не так радикально) матч с «Атлетико». С другой, дома против тех же грозненцев в августе они показывали гораздо более открытый футбол и получили домашнее поражение — 2:3. Видимо, Николич извлек из той встречи урок и рассудил, что раскрываться с сегодняшней командой Андрея Талалаева себе дороже.

«Ахмат» же на сей раз, показалось, отказался от фирменного высокого прессинга, встречая гостей чуть пониже, в районе центра поля. При равной игре два самых острых момента в первом тайме создал «Локо» — удар Эдера вытащил из «девятки» Гудиев, а Куликов вырезал мяч «шведкой» в штангу.

После перерыва «Ахмат» был острее, имел немало перспективных подходов, прилично обстреливал ворота издали, да и «Локомотив» в контратаках бить не стеснялся — 36 ударов на две команды (20-16) и 14 в створ (по семь) стал показателем вполне достойным и счету не соответствующим. Причем надо отдать должное «Локо» в том, что ничья его не устраивала, и при смешанном стартовом составе — что после «Атлетико» и перед «Зальцбургом» вполне объяснимо — на последнюю четверть Николич выпустил Жемалетдинова, Игнатьева и Зе Луиша. И в послематчевом интервью сербского тренера неудовлетворение результатом стало доминантой. Еще бы: команда осталась в середине таблицы, перейдя на седьмое место, откуда ее завтра, даже сделав ничью, «Сочи» может сдвинуть обратно на восьмое.

Если в конкретном случае разница между «Локомотивом» образца Мадрида и Грозного была минимальная, то в целом по сезону в Лиге чемпионов и РПЛ у железнодорожников играют две разные команды, хотя футболисты носят одни и те же фамилии. Это один из главных парадоксов этих месяцев, которые сложно объяснить логически.

Талалаев, в свою очередь, после финального свистка по обыкновению был небанален, раскритиковав свою команду за игру на удержание счета в концовке: «Мне не понравилось то, что мы цепляемся за ничейный результат. В конце центральные защитники и вратарь затягивали время. С этим будем бороться, выжигать каленым железом. У команды должна быть психология победителя!» Мощное высказывание, а главное — похвальная философия. И отлично, что Талалаев не боится озвучивать подобное вслух, а не только в раздевалке.

Также главный тренер «Ахмата» отметил: если бы ему в начале сезона сказали, что его команда возьмет у участника Лиги чемпионов четыре очка, он был бы этому рад. Но теперь хочется большего. А ведь и вправду — Талалаев взял у «Локомотива» больше очков, чем Диего Симеоне! Но календарь и стартовый состав красно-зеленых позволяли «Ахмату» в этом матче рассчитывать на большее. Та агрессия, которую он показывает обычно, сейчас наблюдалась разве что у капитана Бериши. Это оценили и грозненские болельщики, после очередного подката косовара (да-да, он при всей своей остроте стал здорово работать и на оборону!) начавшие скандировать его фамилию.

Вообще-то в пяти последних матчах «Ахмат» одержал три победы при двух ничьих, тогда как «Локомотив» — одну победу при одной ничьей и трех поражениях. Так и в турнирном болоте недолго завязнуть, тем более, чередование матчей первенства и Лиги чемпионов продолжится почти до зимней паузы. Но цельность футбола железнодорожников уже несравнима с тем, что творилось у них в Сочи и против «Динамо».

Откуда она взялась? Дмитрий Сенников после матча подметил, мне кажется, верную закономерность — «Локо» стал сбалансированнее после того, как Николич вернулся к схеме с одним форвардом, добавив лишнего хавбека. Возможно, его заставила это сделать травма Смолова, а может — неудачи в чемпионате и сильные соперники в ЛЧ.

Помните первый же матч «Локомотива» с двумя форвардами? Он оказался неудачным — со «Спартаком». То впечатление оказалось правильным: да, нападающих в команде много, и надо их использовать, но внятно связать их со средней линией не удается. А вот когда на острие — один (конкретно Зе Луиш), все выглядит гораздо более органично. Плюс пауза на сборные определенно пошла «Локомотиву» на пользу.

«Зенит» плох, «Краснодар» ужасен. «Химки» — молодцы, но что будет, если отдать им мяч?

Чего не скажешь о «Зените» и «Краснодаре». Чемпион страны играл в Туле, которая в четырех последних матчах набрала лишь очко, и приход Дмитрия Парфенова, как и Рашида Рахимова в «Уфу», быстрого эффекта не возымел. Уж там, казалось, Питеру три очка если не гарантированы, то дадутся без сверхусилий. И момент на 3-й минуте, когда Сокол в последнюю секунду сблокировал удар в пустой угол Дзюбы (которому Сергей Семак вернул капитанскую повязку), это, казалось, подтверждает.

Но иногда один упущенный шанс многое меняет — это вам и Станислав Черчесов после Сербии подтвердит. Тут, конечно, получилось не столь драматично, и все закончилось тем же, с чего началось. Еще одна нулевая ничья участника ЛЧ от России за один день. И хвалить питерцев тут, в отличие от «Локомотива», не за что.

Нет, я, конечно, понимаю, что у «Зенита» отсутствовали семь основных игроков, в том числе оба центральных защитников — но невыход Ловрена и Ракицкого, в других ситуациях способный стать фатальным, тут как раз сказалось меньше всего. Вообще же, когда команда калибра «Зенита» встречается с клубом второй десятки РПЛ, любые ссылки на кадровые проблемы не имеют права на существование. Обойма-то по сравнению с тем же «Арсеналом» какая! А тут еще у туляков и потерь оказалось даже больше — десять человек.

В итоге получилась равная игра, причем как раз из той серии, о которой как-то раз применительно к собственному «Спартаку» произнес Валерий Карпин. На пару моментов у «Зенита» было больше, но в целом по уровню гости ничем хозяев особо не превосходили. Да и вообще, смотреть на такое действо можно только из профессиональной необходимости.

Стало ясно, что у Дзюбы ли капитанская повязка, у Ловрена или у черта лысого — значения имеет мало. А имеет — то, что Семак, к которому я вообще-то отношусь с симпатией, о предыдущей ничьей в Грозном сказал: «Там — судейство».

Да, пенальти, с которого «Ахмат» там второй раз сравнял счет, был во многом притянутым за уши, хотя и на этот счет есть разные мнения. Но футбол-то, футбол, Сергей Богданович? Не придушивали вас там прессингом, нет? Хорошо вы в атаку выходили, мячей один за другим на своей половине, особенно во втором тайме, не теряли? «Зенит» в Чечне целыми отрезками «возили». Именно поэтому питерцы поехали после этого в Рим и наполучали там абсолютно по делу, а могли и еще больше.

«Зенит» еле ползает. Как, по большому счету, и вся наша лига. Отсюда — ноль побед в 16 матчах групповых турниров еврокубков. И последние результаты сборной — отсюда же. Поскольку ничто не берется из ничего.

Но если «Зенит» сыграл просто плохо, то «Краснодар» в Химках — ужасно. Один удар в створ против команды, которую вы в первом круге растоптали 7:2, говорит сам за себя. У «быков» имелось море никому не нужного владения мячом, которое вообще ни к чему не приводило. Мусаев на скамейке от бессилия швырял бутылку от воды оземь, а затем за несогласие с решением арбитра (едва ли выраженное в корректной форме) получил красную карточку.

Хорошо, хотя бы во флэш-интервью главный тренер «Краснодара», отвечая на вопрос о судействе, признал: «Проблема не в нем, проблема в нас». И это при почти оптимальном составе, который, однако, теперь получил пробоину — травмировался, и, похоже, серьезно, Вильена.

Процесс обретения опыта у Мусаева становится все более жестким. Команда на десятом месте, все больше отстает от первой восьмерки, а в Лиге чемпионов ей все время не хватает по чуть-чуть. «Быкам» это можно простить, в отличие от «Зенита», — они там новички. Но получается так, что в ЛЧ — одно расстройство, а в РПЛ — просто катастрофа. Из игры в Химках гостям невозможно было извлечь никакого позитива, что и Мусаев сказал.

«Краснодар» — это вещь в себе, на обычные футбольные ситуации Сергей Галицкий (а значит, и клуб) смотрит под собственным углом, на что имеет полное право. В отношении тренеров он гораздо терпеливее, например, Леонида Федуна, но чуть менее, чем Евгений Гинер. Сильно сомневаюсь, что спустя три месяца после первого в истории выхода в групповую стадию ЛЧ и пять — после второй бронзы за два года Галицкий пойдет на увольнение Мусаева, молодого специалиста из клубной системы. То, что он «плывет», очевидно, но ведь и обстоятельства экстраординарные. Возможно, выйдя из них и вернувшись к нормальной жизни, Мурад Олегович извлечет уроки и станет намного сильнее.

А Игорю Черевченко — очередной респект. В начале сезона команда казалась абсолютно безнадежной, но после очередной смены тренера и приобретений Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова «Химки» — один из лучших клубов последних месяца-полутора. Обыграны «Динамо», «Ростов», «Рубин» и «Краснодар» — мягко говоря, не последние коллективы. Если считать с 9-го тура, когда Черевченко возглавил химчан, то команда с 15 очками делит с «Зенитом», «Ростовом» и «Ахматом» второе место, уступая одно очко лидеру — ЦСКА. Это кажется фантастикой, но сейчас «Химки» лишь на три очка отстают от того же «Краснодара», а также «Рубина». О вылете, по крайней мере, прямом, уже нет и речи.

Другое дело, что с каждым из этих соперников «Химкам» удобно действовать от обороны. Но ведь и «Уфу» в прошлом туре подмосковный клуб в прошлом туре одолел на выезде. Хотя и там по владению мячом достаточно серьезное преимущество — 58 процентов на 42 — оказалось у хозяев. Точно такое же соотношение — в домашней победе с «Рубином» два тура назад. С «Краснодаром» — вообще 30 на 70. В Ростове (выигрыш гостей — 2:0) — поскромнее: 46 на 54. Тем не менее, интересно посмотреть, во что вылилась бы глобальная отдача мяча соперниками «Химкам».

Ростов-шоу

Черевченко — персона номера 2 субботы, а безусловным королем дня в РПЛ следует назвать Валерия Карпина. Это же надо — разгромить 4:1 очень успешное в последнее время «Динамо», не имея в составе, помимо всех прежних потерь, еще и ключевого полузащитника Норманна!

Многие из тех, кто симпатизирует бело-голубым, делают акцент на двух пенальти от Сергея Лапочкина. Но первый из них — стопроцентный, и претензии тут можно предъявлять только опытнейшему Каборе. Второй случай — более спорный, но и там Моро действовал безрассудно. Так или иначе, дончане здорово прессинговали, как это часто случается при Карпине (вспомните матч в Москве со «Спартаком»), и выжали максимум из того, что имели. Что важно — не остановились при 2:0, а атаковали и дальше. За что вознаграждены еще двумя мячами.

Тут ведь еще что важно — если прежний состав «Ростова» был более мастеровитым, но и более своенравным (взять хотя бы Попова, не нашедшего языка с Карпиным и обмененного на автора субботнего хет-трика Полоза), то большинство футболистов нового набора команды смотрят главному тренеру в рот. Тот же обладатель крашеной бороды Глебов готов спалить весь газон вокруг себя, чтобы принести пользу команде и выполнить задание. По части игровой дисциплины у Карпина не может быть к своей команде вопросов.

В то же время надо понимать, что Шварц ставит «Динамо» остроатакующий и агрессивный футбол с высоким прессингом, а таким оппонентам, как считается, «Ростов» противостоять умеет. Опять же есть стереотип, что сложнее приходится против условных «автобусов», каким было то же «Динамо» в первом круге при Кирилле Новикове. Напомнить счет встречи в Петровском парке? 2:0 в пользу хозяев. Да и домашние 0:2 от «Химок» Черевченко случились у «Ростова» не так давно, чтобы об этом забывать.

И все же это — не более чем стереотип. Потому что проигрыш «Химкам» стал для «Ростова» единственной потерей очков в этом сезоне с командами нижней шестерки. А с соседями по топ-5 клуб с Дона играет непредсказуемо — на победы над «Спартаком» и «Динамо» приходятся поражения от «Зенита», ЦСКА и тех же бело-голубых — хотя тогда они о первой пятерке и не мечтали. Нет тенденции и в соперничестве с клубами с шестого по десятое места: обыграны «Ахмат» и «Рубин», вничью закончились матчи с «Локомотивом» и «Краснодаром», поражение случилось во встрече с «Сочи».

«Ростов» вышел на третье место, и при тех потерях в составе, которые есть у команды, это безоговорочное достижение. Но и в первом круге прошлого чемпионата команда Карпина долго была главной его сенсацией. А потом вдруг «поплыла». Да и весна никогда не относилась к его «коронкам». Поэтому промежуточный результат вызывает большое уважение, но уверенно прогнозировать «Ростову» светлое будущее я бы пока не стал. Но эта история показывает, что даже со скромным составом хорошая работа тренера может привести к результату. По крайней мере, прямо сейчас.

А «Динамо» при Шварце не могло выигрывать все время. И тренер только приноравливается к России, и у команды нет еще такого запаса прочности. Когда-то механизм должен был дать сбой. Главное — какой станет реакция на это поражение. Слишком приятно было в четырех предыдущих турах смотреть на бело-голубых, чтобы они сейчас позволили себе впасть в истерику.