В махачкалинском «Динамо» рассказали о переговорах с Кузяевым: «Движение было двусторонним»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Далера Кузяева.

Контракт с 33-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2026/27. Он будет выступать за махачкалинскую команду под 14-м номером.

«Далер — известный футболист. Ему ничего никому доказывать не надо. Мы знакомы с ним лично и с его отцом. Поэтому не составляло нам проблемы с ним вступить с переговоры. Движение у нас было двусторонним: и Далер хотел к нам, и мы хотели его видеть у себя», — сказал Газизов «СЭ».

Кузяев находился в статусе свободного агента с 1 июля 2026 года. Его последним клубом был «Рубин». В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 19 матчах казанской команды и не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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