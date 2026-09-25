Гонсалес: «Самый важный клуб — ЦСКА. Здесь я прожил прекрасный опыт»

Бывший полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес сравнил выступления за армейцев и «Ливерпуль».

42-летний чилиец примет участие в прощальном матче экс-игрока московской команды Вагнера Лав, который состоится 26 сентября. Гонсалес сыграет за команду «Легенды ЦСКА».

— Вы играли за «Ливерпуль». После перешли в ЦСКА. Расскажите, чем отличались матчи в составе этих клубов?

— Я всегда помню важные моменты, особенно голы. Все команды имеют особенное место в моем сердце. Самый важный клуб — ЦСКА. Здесь я провел практически пять лет, прожил прекрасный опыт, но были и не столько прекрасные моменты. Огромная любовь к нашим болельщикам. Всегда их чувствовал. Прекрасные воспоминания. Самое сложное — языковой барьер. Мне так хотелось бы выучить русский, чтобы общаться с вами, но покорить эту вершину оказалось для меня невозможным.

У меня прекрасные воспоминания о партнерах, титулах. Это было крутое время. Счастлив, что вернулся сюда. У меня не было возможности играть на «ВЭБ Арене», а теперь сыграть при таких болельщиках — крутое событие, — сказал Гонсалес.

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе армейцев он стал двукратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок.

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