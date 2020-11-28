Такие «Химки» уйдут на зимовку выше «Краснодара». Они сейчас просто сильнее

Команда Игоря Черевченко на своем поле по делу обыграла «быков» — 1:0.

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16-й тур

«Химки» — «Краснодар» — 1:0 (0:0)

Гол: Конате, 67.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян (Мирзов, 66), Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Рамирес, Газинский, Кабелла (Чернов, 77), Классон (Вандерсон Масиэл, 60), Вилена (Олссон, 45), Кайо, Берг (Уткин, 68), Сулейманов (Ари, 68).

Предупреждения: Кайо, 22. Конате, 32. Дядюн, 60. Мирзов, 90+5. Ари, 90+5. Газинский, 90+6.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов, Сафьян (оба — Москва).

ВАР: Карасев (Москва). Болховитин (Ленинградская область).

28 ноября. Химки. Стадион «Арена Химки».

Наверное, сотрудники полиции больше всего рады тому, что матчи РПЛ в Химках проходят без зрителей, — одной заботой меньше. Да и находиться несколько часов на посту в промозглую погоду, что стоит в эти дни в Московском регионе, — сомнительное удовольствие. На всем пути от Ленинградского шоссе до «Арены Химки» мне не встретилось ни одного стража правопорядка, хотя обычно первые патрули занимают позиции уже у транспортной магистрали. Не было полиции и вокруг стадиона. Единственное исключение — четыре сотрудника и две машины ДПС рядом со входом для прессы.

Впрочем, вокруг «Арены Химки» в принципе было безлюдно. Несколько недель назад в Стамбуле матч сборных Турции и России в Лиге наций тоже проходил без зрителей, но рядом со стадионом «Шюкрю Сараджоглу» были хоть какие-то искры жизни, пара мужичков даже торговала атрибутикой. Тут же — полная тишина, хотя, справедливости ради, и статус матча все же иной, не такой престижный.

За одной из трибун за воротами — баннер фанатов «Химок» с надписью «Red-Black Mashine». И это — единственное напоминание о болельщиках.

Химки — Краснодар. Единственное напоминание о зрителях — баннер «Red Black Machine» pic.twitter.com/pHhwG8inIH — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 28, 2020

После оглашения стартовых составов стадионный диджей врубил трек группы The Offspring — The Kids aren't alright. В принципе, не самый веселый и уместный саундтрек перед футбольным матчем, но на фоне пустых трибун это выглядело даже отчасти иронично. Или диджею просто нравится песня?

Химки — Краснодар. Интересно, трек The Kids aren't alright от The Offspring перед началом матча на пустом стадионе — это троллинг или так, песня понравилась? pic.twitter.com/uMiXYYpQ16 — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 28, 2020

Следом заиграла традиционная перед домашними матчами «Химок» «Моя игра» Басты. В ней, конечно, можно усмотреть мотивирующие и духоподъемные элементы, но тоже неоднозначный выбор для предстартового разогрева.

Химки — Краснодар. Минута молчания в память о Диего Армандыче. pic.twitter.com/eDtbqBBjNo — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 28, 2020

А строчка «Я начал игру, но забыл, как играть» — это скорее про «Краснодар» нескольких последних месяцев. Хотя с возвращением травмированных «быки» постепенно вспоминают, как это делать. Но процесс идет очень тяжело. Первый тайм в Химках был очень похож на первую половину в игре с «Севильей» — в том смысле, что команда Мурада Мусаева ничего не могла придумать у чужих ворот. Хозяева при обороне выстраивались в компактные 5-4-1, и «Краснодар» не особенно понимал, как эту оборону вскрывать.

Какие-то полумоменты у «Краснодара» возникали только после того, как «быкам» удавалось накрывать игроков «Химок» при начале атак. Ничего общего с тем, что было всего пару месяцев назад в матче первого круга, когда «быки» отгрузили красно-черным аж семь мячей. При Игоре Черевченко «Химки» превратились в одну из самых дисциплинированных команд РПЛ, хотя, конечно, зрелищной их игру никак не назовешь. Но что подмосковные футболисты сейчас умеют очень хорошо делать — это терпеть и ждать своего шанса. В первом тайме их, по сути, не было — игра в принципе шла без ворот. А во втором «Химки» использовали первый же угловой — Конате выиграл борьбу на ближнем углу площади ворот.

При этом, несмотря на схему 5-4-1, нельзя сказать, что хозяева просто встали всей командой у своей штрафной. После перерыва «Химки» периодически включали высокий прессинг, в котором участвовали 5-6 игроков, и «Краснодар» имел серьезные затруднения с выходом в атаку. Да и в первом тайме голкипер химчан Лантратов, не замолкавший, кажется, ни на секунду на протяжении всего матча, регулярно просил партнеров держать линию и не опускаться слишком низко к штрафной.

И несмотря на то, что Мусаев сделал все пять замен, выпустив в том числе и Ари с Вандерсоном, особых шансов спастись у «Краснодара» не было. А «Химки», между прочим, после этой победы отстают от южан всего на три очка — поверить в такое после матча первого круга было почти невозможно. На мой взгляд, не будет ничего удивительного, если на зимовку подмосковная команда уйдет выше «быков». Порядка и уверенности в ее игре сейчас больше.