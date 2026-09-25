Самедов уверен, что «Локомотив» выберется из зоны стыковых матчей: «Нужно время»

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился с «СЭ» мнением о результатах команды в сезоне-2026/27.

«Не стоит делать поспешных выводов. Понятно, что-то идет не так, но команда потеряла многих лидеров. Это играет ключевую роль. Думаю, «Локомотив» справится, не стоит делать поспешных выводов. Есть новички, в такой ситуации просто нужно время. Я уверен, что в стыках команды не будет», — сказал Самедов «СЭ».

«Локомотив» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 9 туров сезона-2026/27.

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