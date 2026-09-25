Дуду перед прощальным матчем Вагнера Лав: «Если вы пригласите в следующем году, дам ответ на русском»

Бывший футболист ЦСКА Дуду пообещал выучить русский язык, если его снова пригласят в Россию в следующем году.

Бразилец приехал в Москву, чтобы принять участие в прощальном матче в честь Вагнера Лав. Мероприятие состоится 26 сентября на «ВЭБ Арене»

«Прошу прощения, что не отвечу на русском. Обещаю, что если вы пригласите в следующем году, дам ответ на русском. Можете прижать меня к стенке», — сказал Дуду на пресс-конференции.

Дуду выступал за армейский клуб с 2005 по 2008 год. Вместе с ЦСКА он дважды выиграл чемпионат России, а также стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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