Экс-игрок ЦСКА Алдонин обратился к Вагнеру Лав: «Я тебя уважаю и люблю, и как большого моего друга, и как профессионала»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин записал обращение к своему бывшему партнеру по армейской команде Вагнеру Лав и болельщикам красно-синих.

26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве состоится прощальный матч в честь Вагнера Лав. Алдонин не сможет принять участие в мероприятии, так как находится за пределами страны на лечении.

«Друзья, всем привет! Вас приветствует солнечный Нью-Йорк. Особенный привет, наверное, моему самому уважаемому легионеру в российском футболе, моему близкому другу Вагнеру Лав.

Вагнер, я к тебе отношусь с большой любовью, с теплотой, с уважением, как и все болельщики. В прошлом мы с тобой партнеры. Я тебя уважаю, люблю, и как большого моего друга, и как большого профессионала, который долгие годы демонстрировал высочайший уровень футбола. С тобой мы выигрывали огромное количество трофеев, добивались больших побед. Я это очень хорошо помню. С большой любовью, с большим уважением к тебе отношусь.

Я очень хотел присутствовать и быть на этом мероприятии, на твоем прощальном матче. Но, к сожалению, по здоровью сейчас должен находиться здесь.

Абсолютно уверен, что будет большой праздник футбола, где ты сможешь показать свое мастерство. Уверен, что это не последний раз, и мы еще встретимся, сыграем.

Желаю вам всем приятных эмоций, отличного настроения, классного футбола. Чтобы были полные трибуны. Всем добра, всем здоровья и всем классного по-настоящему настроения», — сказал Алдонин в видео, опубликованном пресс-службой армейского клуба.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с красно-синими форвард завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

Алдонин играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА.

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