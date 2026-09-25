Экс-игрок ЦСКА Алдонин обратился к Вагнеру Лав: «Я тебя уважаю и люблю, и как большого моего друга, и как профессионала»
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин записал обращение к своему бывшему партнеру по армейской команде Вагнеру Лав и болельщикам красно-синих.
26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве состоится прощальный матч в честь Вагнера Лав. Алдонин не сможет принять участие в мероприятии, так как находится за пределами страны на лечении.
«Друзья, всем привет! Вас приветствует солнечный Нью-Йорк. Особенный привет, наверное, моему самому уважаемому легионеру в российском футболе, моему близкому другу Вагнеру Лав.
Вагнер, я к тебе отношусь с большой любовью, с теплотой, с уважением, как и все болельщики. В прошлом мы с тобой партнеры. Я тебя уважаю, люблю, и как большого моего друга, и как большого профессионала, который долгие годы демонстрировал высочайший уровень футбола. С тобой мы выигрывали огромное количество трофеев, добивались больших побед. Я это очень хорошо помню. С большой любовью, с большим уважением к тебе отношусь.
Я очень хотел присутствовать и быть на этом мероприятии, на твоем прощальном матче. Но, к сожалению, по здоровью сейчас должен находиться здесь.
Абсолютно уверен, что будет большой праздник футбола, где ты сможешь показать свое мастерство. Уверен, что это не последний раз, и мы еще встретимся, сыграем.
Желаю вам всем приятных эмоций, отличного настроения, классного футбола. Чтобы были полные трибуны. Всем добра, всем здоровья и всем классного по-настоящему настроения», — сказал Алдонин в видео, опубликованном пресс-службой армейского клуба.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с красно-синими форвард завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.
Алдонин играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1