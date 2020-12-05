Известный телеведущий и комментатор — о сегодняшних проблемах питерского клуба, причинах провала в Лиге чемпионов, возможном будущем Аршавина и Кокорина, а также политкорректности Черчесова.

Возможно, у «Барселоны» купили уже больного Малкома

— После 0:0 в Туле и 0:3 с «Брюгге» пошли разговоры о кризисе в «Зените». Насколько, по-вашему, они обоснованны?

— Когда чемпион несет потери, да еще выступая на нескольких фронтах, тут же начинают говорить о кризисе. И сразу же всплывают проблемы, о которых прежде даже не велось и речи. Перед сезоном все считали, что в чемпионате у «Зенита» самый мощный и сбалансированный состав, который еще укрепили пришедшим из «Ливерпуля» на смену Ивановичу хорватом Ловреном. И до старта в Лиге чемпионов тема боекомплекта не всплывала. Но потом косяком пошли потери — травмы у Вендела и Дугласа Сантоса, Азмуна и Малкома, Караваева и Дзюбы, болели Оздоев и Круговой. И команду Семака, которому пришлось латать дыры в составе, затрясло: потери очков в Екатеринбурге, Грозном, Туле, неудачи в Европе. А уж когда «Брюгге» поставил «Зенит» на последнее место в группе, то это было воспринято как провал.

— Именно так оценил выступление «Зенита» в Лиге чемпионов Владимир Быстров. Хотя сам Семак не считает такое выступление провалом, объяснив его целом рядом объективных причин — ужесточением лимита, ситуацией с пандемией, внесшей коррективы в календарь чемпионата и подготовку к сезону, обилием травм ведущих футболистов.

— Но ведь иначе как тотальным провалом и по результату, и по игре все случившееся с «Зенитом» действительно не назовешь. И это прежде всего подтверждают цифры — три поражения и ничья. А все остальное — травмы, состав, судейство — только повод для разговоров.

— Да, но ведь и прежде, перед последним матчем с «Брюгге», Семак говорил, что для борьбы за плей-офф Лиги чемпионов нужно было усиливать команду еще летом, однако помешали какие-то причины. Значит, не сумела, как требовалось, сработать селекционная служба клуба?

— Так-то оно так, но от этого болельщикам не легче. И спрос все равно только с главного тренера, хотя Сергей Богданович и бил в свое время тревогу. И сразу же вспоминается, как оперативно и грамотно решал вопросы селекции ныне, увы, покойный Константин Сарсания. Как умел он находить именно тех игроков, которые были нужны «Зениту», как грамотно вел переговоры. Сейчас менеджера такого уровня в клубе нет. А из покупок, сделанных в последнее время, вопросов не вызывает только появление Ловрена.

— По-вашему, приобретение Малкома за сорок миллионов у «Барселоны» было ошибкой?

— Пока до конца это не ясно. Он долго болел, затем восстанавливался. И похоже, до сих пор пытается выйти на свой уровень. А каков он у бразильца, думаю, загадка даже для самого Сергея Богдановича, который продолжает искать Малкому место в составе. Недавно он перевел его с фланга в центральную зону на место «десятки», где, возможно, тот сумеет взять на себя роль диспетчера, в котором сегодняшний «Зенит» очень нуждается. Если, конечно, опять не помешают травмы. Ведь не так давно бразилец за месяц провел лишь две тренировки. Я вообще начинаю думать о том, что, возможно, его покупали у «Барсы» не совсем здоровым. Так что пока Малком, как и Вендел, лично для меня загадка с большой буквы.

— Вы с надеждой восприняли приход Ловрена. Согласны с Александром Кержаковым, который считает его сейчас лучшим защитником российского чемпионата?

— Я бы назвал хорвата одним из лучших. Он обладает мощным ударом, дышит игрой, а потрясающая энергетика помогает ему буквально выгрызать все мячи. Правда, Ловрен пока еще не сумел полностью заменить Ивановича, умевшего быть на поле и в раздевалке настоящим капитаном-вожаком. Но Ловрен из тех, кто поможет «Зениту», где он уже, как и Ракицкий, на все сто стал своим.

— А что скажете о Барриосе и Дугласе Сантосе?

— Колумбиец — очень симпатичный, толковый хавбек, хотя, конечно, не Витсель. Но четыре-пять месяцев назад он выглядел интереснее, чем сейчас. Как, впрочем, и Дуглас Сантос. Быть может, причина перемен в игре кроется в том, что им часто приходится выступать на разных позициях.

Вопрос с Кокориным в «Зените» решался не в тренерской комнате

— В чем слабость нынешнего «Зенита»?

— В недостаточной глубине состава. С его нынешним вариантом можно вести борьбу в чемпионате, но для больших дел в Европе он, как выяснилось, не годится. Я уже говорил, что «Зениту» как воздух нужен футболист, способный вести игру. Неслучайно шли разговоры о возможном приобретении у ЦСКА Влашича — умного, с хорошим пасом и ударом полузащитника. Возможно, с этой ролью справился бы Нобоа, у которого есть неплохие задатки плеймейкера, но его отправили в «Сочи». Еще нужен на фланге тот, кто составил бы связку с Караваевым. Да и в атаке требуется еще одна боевая единица. А то приходилось, когда выпадал Дзюба или Азмун, срочно переводить из средней линии Ерохина.

— Тогда почему же «Зенит» с такой легкостью расстался с Кокориным?

— Думаю, это вопрос, который решался не на поле и не в тренерской комнате, а в высоких кабинетах. Семаку Кокорин, которого он поддерживал еще в трудное время, был нужен. Но тренеру дали понять — в «Зените» его быть не должно. И отправили в «Сочи», откуда тот и перебрался в «Спартак».

— Помнится, три года назад в данном мне с Геннадием Орловым интервью вы заметили, что «Кокорину бы не помешало мозгов побольше». Неужели чувствовали, что парень попадет в неприятную историю?

— Нет, конечно. Я же не Ванга. Хотя в Питере в этом плане Александр ничем особым не выделялся. Но ни в чем себе не отказывал — дело-то молодое! Уверен, что сегодня «Зениту» форвард Кокорин очень бы пригодился. И Семак ему наверняка нашел бы место в составе, не ущемляя при этом интересов Дзюбы и Азмуна. Глядишь, мог бы получится интересный атакующий треугольник. Кстати, это также можно было бы отнести к просчетам руководства нынешнего «Зенита». Не умаляя возможностей Александра, мне кажется, что в «Спартаке» он все-таки не заиграет. И не удивлюсь, если увижу его в «Краснодаре» или вновь в «Сочи».

— Насколько реальны разговоры о возможной отставке Семака?

— Тема увольнения тренера всегда возникает одновременно с обсуждением причин кризиса в команде. Конечно, неудачи в Лиге чемпионов можно объяснить недостатком опыта работы Семака на таком уровне. Но сумел же в первый свой сезон в «Реале» выиграть этот турнир Зидан. С другой стороны, такие опытные зубры, как Манчини с Луческу, ничего не смогли выиграть с «Зенитом». А Семак с ходу взял после них два чемпионства. В Питере, где к Сергею Богдановичу относятся с теплотой и уважением, понимают, что он оказался заложником ситуации, когда из-за эпидемии был сломан чемпионат, скомкан календарь, тренировочная работа, да еще и травмы обрушились. А вот что на сей счет думает руководство клуба и те, кто над ним, — потемки. Лично я согласен с Властимилом Петержелой, который считает, что расставание с Семаком было бы ошибкой.

— Как относитесь к тому, что «Зенит» стали называть «дзюбозависимой» командой?

— Не вижу в этом ничего плохого. Артем — безусловный лидер и «Зенита», и сборной. И то, что и на поле, и в жизни он крепкий мужик, он уже неоднократно доказывал. Перейти из «Спартака» в «Зенит» и завоевать любовь питерских фанатов — дорогого стоит. А какой характер проявил, когда был отправлен Манчини в аренду в Тулу, где доказал право играть в сборной на чемпионате мира! Да и после недавней истории, в которую попал, Дзюба проявил выдержку и твердость. Поэтому его роль в нынешнем «Зените» переоценить трудно.

Аршавин — спортивный директор? Я за!

— А как вы отреагировали на ту историю с видео Дзюбы?

— Как и любой нормальный человек — посылал в тот день куда подальше всех любознательных мальчиков и девочек с просьбой дать комментарий. А когда мне позвонили с Первого канала с просьбой принять участие в обсуждение этой темы в передаче «Док-ток» Ксении Собчак, то я уже не выдержал и прибег к ненормативной лексике. Думаю, эта история не выбила Артема из колеи, а научила быть более осторожным.

— Что скажете про шумное телеинтервью Станислава Черчесова? Не перегнул ли он с эмоциями?

— Сам я беседу с ним не видел, а только прочитал ее стенограмму, в которой ничего предосудительного не заметил. И, как я понял, любителей «жареного» особенно интересовало то, что он говорил во время рекламных пауз. Отсюда и пошли всякие «во дает!». Мне это неинтересно. Знаю Станислава Саламовича как грамотного, воспитанного человека. А потому считаю, что его ответы вправе быть такими же острыми, как и вопросы журналистов.

— Вопрос об уходе в отставку не кажется вам для тренера обидным?

— Смотря кто и как его задает. Если Денис Казанский, то может быть воспринят как бестактность и вызвать обиду. А если спросит Аршавин, то реакция на него окажется иной — все-таки свой человек, футбольный! Но Андрей его никогда не задаст, поскольку сам прожил жизнь в футболе и знает, что такое проигрывать.

— Как вам разговоры о том, что Аршавин может стать спортивным директором «Зенита»?

— На фоне внезапно обнажившихся проблем клуба буду только рад. Андрей — выдающийся игрок, настоящий профессионал, думающий, с хорошим, добрым юмором. Рома Широков — тоже с юмором. Но он в нем злой. Сейчас Аршавин отлично смотрится на экране с микрофоном в руках, быстро вжившись в профессию телевизионного аналитика и ведущего. Думаю, что и «Зениту» его опыт, футбольный вкус, связи и репутация могут принести немало пользы. Правда, сомневаюсь, что Хавьер Рибалта захочет сам уступить Андрею свое место. Но здесь все будет зависеть от решения Алексея Борисовича Миллера. Лично я двумя руками за Андрюшу.

— Каким вам видится ближайшее будущее «Зенита» и Семака?

— Уверен, судьба Семака целиком и полностью будет зависеть от результата «Зенита».

— Могут даже второе место не простить?

— Дай бог, чтобы я ошибался, но, кроме чемпионства, все может быть плохо. Вот если бы в этот раз мы попали в плей-офф Лиги чемпионов, простили бы любое место. Так что теперь «Зениту» предстоит еще побороться и за своего тренера.