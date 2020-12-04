Жиру — лучший игрок недели в Лиге чемпионов. Он сделал покер в ворота «Севильи»
15:16
Нападающий «Челси» Оливье Жиру признан лучшим футболистом 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
На счету форварда четыре забитых мяча в матче против «Севильи» (4:0).
Помимо Жиру на звание лучшего игрока тура претендовали полузащитник Ирфан Кахведжи («Истанбул»), нападающий Мергим Бериша («Зальцбург») и форвард Ромелу Лукаку («Интер»).
#UCL #LDC @_OlivierGiroud_ est votre Joueur de la semaine en #ChampionsLeague ???— L'UEFA ?? (@UEFAcom_fr) December 4, 2020
Logique selon toi ? #POTW pic.twitter.com/FUmOfb2aZk
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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