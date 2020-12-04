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Жиру — лучший игрок недели в Лиге чемпионов. Он сделал покер в ворота «Севильи»

15:16
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру признан лучшим футболистом 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

На счету форварда четыре забитых мяча в матче против «Севильи» (4:0).

Помимо Жиру на звание лучшего игрока тура претендовали полузащитник Ирфан Кахведжи («Истанбул»), нападающий Мергим Бериша («Зальцбург») и форвард Ромелу Лукаку («Интер»).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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