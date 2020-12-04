Нападающий «Челси» Оливье Жиру признан лучшим футболистом 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

На счету форварда четыре забитых мяча в матче против «Севильи» (4:0).

Помимо Жиру на звание лучшего игрока тура претендовали полузащитник Ирфан Кахведжи («Истанбул»), нападающий Мергим Бериша («Зальцбург») и форвард Ромелу Лукаку («Интер»).