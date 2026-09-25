Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав об участии сыновей в прощальном матче: «Это будет очень здорово»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился ожиданиями от выхода на поле вместе с сыновьями в прощальном матче в свою честь.

Мероприятие состоится 26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве.

— Завтра с вами будут играть дети. Это была ваша идея?

— У меня все время было желание провести такой матч вместе с сыновьями. У меня три мальчика: двое приехали, один не смог, потому что его не отпустили из Франции, где он играет. Это огромная радость: выйти и сыграть. Пусть даже неофициальный матч. Это будет очень здорово.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с красно-синими форвард завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

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