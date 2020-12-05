Хотите больше Райковичей? Отменяйте лимит!

Обозреватель «СЭ» не считает лимит на легионеров первостепенной проблемой падающего в пропасть российского футбола.

Гайч и Бистрович делают ЦСКА сильнее?

Главным минусом прежней версии лимита на легионеров было обязательное количество россиян на поле. Причем большое — пять, полсостава. Основные «паспортисты» могли закидывать ногу на ногу, брать большую сигару и заканчивать играть не начиная. Отсюда шел и взлет зарплат — буквально из воздуха, а не за какие бы то ни было заслуги.

Сейчас этого нет. Все, кто есть в заявке, на равных бьются за место в составе — вот что главное. Иностранцы нужны такие, которые реально делают игру качественнее, — и обычно таких оказывается на команду не больше пяти-шести. Еще пара-тройка нужна для замен травмированных и дисквалифицированных. Восемь легионеров в заявке, а не больше — это нормально. Потому что даже с таким ограничением часть их все равно оказывается Райковичами — из-за менеджеров и работающих с ними в связке агентов.

А даже когда менеджеры вроде серьезные, и с агентами они не повязаны, — лишних иностранцев все равно хватает. Взять ЦСКА, оскандалившийся в Лиге Европы. Все эти Гайчи, Бистровичи — такая уж обязательная программа? Они делают команду сильнее?

Ну, уберут лимит. Что толку? При нашей нынешней экономике больше в этом случаев станет не мастеров, не Вагнеров, Это'о, Халков, Ивановичей, Ловренов, Жиго, Ларссонов, Вандерсонов, Бергов. На них мест всегда хватает.

Больше станет Райковичей и Петковичей. Причем чем слабее клуб, тем больше туда польется их поток. Агенты просто будут поднимать деньги не на россиянах, а на нулевых легионерах. Что в этом хорошего? Им, агентам, в общем-то все равно — главное, чтобы копеечка капала.

С другой стороны, ужесточать лимит тоже нельзя. Тогда зарплаты россиянам опять искусственно полезут вверх, потому что топ-клубам их на поле станет не хватать. В последние годы из-за экономической конъюнктуры зарплаты начали опускаться и дошли, конечно, не до объективного, но до худо-бедно вменяемого уровня.

Нормальный сейчас лимит! В нашем футболе куча проблем, но как раз таки нынешнее соотношение местных игроков и легионеров — одна из немногих разумных вещей. Я сам долго был врагом лимита — но прежнего. В сегодняшнем и близко не вижу причин того кризиса, в котором находится наш футбол. Дурная селекция отношения к лимиту не имеет.

Не пойти по пути хоккея 90-х

Популярность набирает и другая крайность по сравнению с полной отменой лимита — идея ужесточения до всего трех иностранцев в составе. Все в панике хотят что-то менять, а что и зачем — не понимают.

Вот аргументация сторонников ужесточения. Во-первых, на эти три места якобы будет жесткий отбор, и клубы с агентами перестанут валять дурака и привозить черт знает кого. Во-вторых, остальные места надо будет заполнять местными, и в связи с этим наконец на полную катушку заработают детские академии, причем для себя. В-третьих, молодые заиграют с 17-18 лет, к 20-21 заматереют и станут железными игроками основных составов. И в-четвертых, благодаря этому появится выбор для сборной.

Не согласен ни по одному пункту.

Потому что жесткий отбор легионеров, профессиональная и честная работа клубных менеджеров и агентов — это про какой-то идеальный мир, но точно не про мир российского футбола.

Во-первых, менеджмент российских клубов в большинстве случаев — это либо полнейший непрофессионализм, либо коррупция, либо и то и другое. Откуда там взяться качественной работе, если люди приходят туда непонятно откуда и: а) не умеют, б) не хотят?

Во-вторых, тем молодым, которые в идеальном мире получат места в составе в 18 лет и возможность для прогресса, учиться будет не у кого. И пойдет такой же адский провал, как, допустим, в российском хоккее в 90-е годы, когда все более или менее опытные и мастеровитые хоккеисты поуезжали в НХЛ и Европу.

Никто ничему в той нашей лиге не учился, да и тренеры советской школы продолжали вариться в собственном соку. Потом все говорили как раз о том, что тогда и разорвалась связь поколений. Благодаря которой вчерашний юбиляр Игорь Ларионов несколько матчей в 1981-м отыграл с Валерием Харламовым и даже в них многое для себя почерпнул, а уже в начале 90-х запустил карьеру Павла Буре в «Ванкувере», а в начале 2000-х — Павла Дацюка в «Детройте».

Понятно, что это а) хоккей и б) его космический уровень, но законы спорта одинаковы всегда и везде.

В Межнациональной, а потом Суперлиге 90-х никаким космосом не пахло. Молодых было много, они играли в 18-19 (правда, тогда же и уезжали все, кто хоть что-то умел), выходя на лед много, но ничему тут не научившись. Лига была в руинах больше десяти лет. В результате сборная России, в которой энхаэловцы на чемпионатах мира после тяжелого заокеанского сезона должны быть вишенкой на торте, а не самим тортом, 15 лет не брала медалей.

Это очень показательная история — ведь у игроков, повторяю, была масса времени на льду, и они, еще толком ничего не умея, уже играли в двух первых звеньях! Блистайте, парни, раскрывайтесь! Ничего подобного.

А все потому, что расти можно только при условиях: а) острой конкуренции за место в составе, б) сильных соперников, в) возможности расти в тренировочном процессе, каждый день имея дело с крутыми партнерами. То, что, например, сейчас делает Алексей Миранчук — и это обязательно скажется на его игре, надо только потерпеть.

Всего этого с тремя легионерами не будет. Потому что ничто искусственное никогда не работает. Нынешний лимит вполне натурален, он просто ограничивает приток третьесортных иностранцев, но дает возможность полноценной конкуренции за место в составе. Убежден, что любой перекос в одну или другую сторону сделает ситуацию еще хуже.

У нас очень любят решать сложные проблемы простыми путями. Непонятно откуда взявшийся акцент на лимите при тысяче реальных проблем - как раз из этой серии.