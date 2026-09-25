Тедеев опроверг информацию об отказе «Ростову»: «Первый раз услышал это от своей матери, которая возмутилась»

Тренер Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об отказе возглавить «Ростов».

Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Мяч RU».

«Первый раз услышал это от своей собственной матери, которая сама возмутилась, как я мог отказать «Ростову». Это абсолютный бред. Я бы никогда в жизни так не отнесся к команде, где я оставил свое сердце, много труда и любви. За 4,5 года «Ростов» стал для меня близким клубом, за который я переживал, переживаю и буду переживать. У меня не было на данный момент никаких контактов с руководством «Ростова». Таких разговоров у нас в принципе не было», — сказал Тедеев «СЭ».

24 сентября «Ростов» объявил об отставке Джонатана Альбы, который был главным тренером команды с февраля 2025 года.

Последним клубом Тедеева был «Акрон».

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