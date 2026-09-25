Евсеев о переходе Кузяева в махачкалинское «Динамо»: «К нам приходят люди, которые были чемпионами»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поздравил полузащитника Далера Кузяева с присоединением к команде.

25 сентября «Динамо» подписало с 33-летним футболистом соглашение до конца сезона-2026/27.

Пресс-служба махачкалинского клуба опубликовала видео, в котором Кузяева поприветствовал главный тренер и вся команда.

«Поздравляем. Ты в Питере был. Чемпионом был. Видите, к нам приходят люди, которые были чемпионами. Нам, и тебе в частности, желаю, чтобы все болячки ушли. Мы со своей стороны тебе поможем», — сказал Евсеев Кузяеву.

Кузяев находился в статусе свободного агента с 1 июля 2026 года. Его последним клубом был «Рубин». В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 19 матчах казанской команды и не отметился результативными действиями.

С 2017 по 2023 год Кузяев выступал за «Зенит», с которым стал пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max