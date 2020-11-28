В матче 16-го тура российской премьер-лиги действующий чемпион оформил ничью в Туле (0:0) .

«Арсенал» — «Зенит» — 0:0

«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Сокол (Хагуш, 75), Довбня, Пантелеев (Ковалев, 55), Ломовицкий (Громыко, 75), Кадири, Костадинов, Панченко, Кангва, Джорджевич (Минаев, 82).

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Барриос, Жирков (Мусаев, 75), Сутормин, Кузяев, Ерохин (Азмун, 62), Малком, Дриусси (Мостовой, 75), Дзюба (Шамкин, 90).

Предупреждения: Ломовицкий, 37. Кангва, 39. Костадинов, 72. Панченко, 90. Барриос, 90+2.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Сейфетдинов (Казань), Миневич (Смоленск).

ВАР: Шадыханов. Аверьянов (оба — Москва).

28 ноября. Тула. Стадион «Арсенал».

Российская пара защитников

Перед матчем с «Арсеналом» у «Зенита» целиком выбыла вся четверка основных защитников: Караваев получил травму в Грозном, Дуглас Сантос — в Риме, Ракицкий отбывал дисквалификацию за удаление, а Ловрен почувствовал недомогание после возвращения в Санкт-Петербург. Поэтому Сергею Семаку пришлось идти на эксперименты. Сутормин, как и в игре с «Лацио», занял место на правом фланге обороны, на левом вышел Жирков, а Чистяков и Прохин впервые в сезоне начали матч с первых минут.

У «Зенита» вся осень — время экспериментов. Многие вещи происходят первый раз за долгое время. Вот и сейчас случилось удивительное: возможно, последние 15-20 лет в центре обороны «Зенита» в чемпионате не появлялись только российские футболисты. Точнее вспомнить сложно, но почти наверняка такого не наблюдалось со времен Игонина, Давыдова и Катульского. А может быть, и до Саркиса Овсепяна.

Приветствие и повязка Дзюбы

«В составе «Зенита» играет лучший бомбардир чемпионата России Артем Дзюба. Мы прекрасно помним, что Артем успешно выступал за «Арсенал» весной 2018 года!» Такими словами диктор стадиона в Туле представил гостей.

К Дзюбе, кажется, здесь относятся не хуже, чем в Санкт-Петербурге, — по крайней мере, действия «виража» в матче с «Краснодаром» указывают на это. Но форвард все еще в «Зените» и уходить не собирается. А «Лацио» Дзюба забил.

В Туле же к Артему вернулась капитанская повязка. Семак решил ее отобрать у нападающего в день матча с «Краснодаром» — сразу после слива в соцсети скандального видео. Но сейчас не мог сыграть Ловрен, поэтому капитанство вернулось к Артему.

В остальном тактика сине-бело-голубых оказалась стандартной. Но любопытно, что в основе гостей вышли сразу пять своих воспитанников: Кержаков, Прохин, Чистяков, Кузяев и Сутормин.

В память о Марадоне

Матч открывал тур и проходил через три дня после смерти Диего Марадоны. Все игры в эти выходные во всем мире начнутся с минуты молчания, в Туле — тоже. Во время церемонии на экране стадиона показывали архивные кадры с участием великого аргентинца. А на секторе болельщиков «Зенита» вывесили баннер со словом «D10S», что в переводе с испанского — «Бог».

Баннер болельщиков «Зенита» в память о Диего Марадоне pic.twitter.com/r8SCbX8WBq — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) November 28, 2020

Фанаты хозяев тоже подготовились и перед стартовым свистком заволокли трибуну прессы большим баннером с изображение Левши, подковавшего блоху, и всеми победными счетами в матчах с «Зенитом». Надпись гласила: «Ювелирная работа».

Баннер «Арсенала» перед матчем с «Зенитом» pic.twitter.com/NZJj9uJaHG — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) November 28, 2020

Упущенные моменты

У «Арсенала» тоже было много потерь, но все-таки состав в большей степени выглядел боевым, чем у «Зенита». И в первом тайме хозяева точно смотрелись не хуже чемпионов России. Моментов у ворот Кержакова возникло достаточно, а прямо перед перерывом Панченко упустил, пожалуй, самый явный.

Но и «Зенит» мог уйти на перерыв с преимуществом. Уже на 3-й минуте гости не использовали отличный шанс, когда Малком после прекрасного прохода зачем-то отдал пас Дзюбе в борьбу вместо удара по воротам. Артем попал в защитника, а сине-бело-голубые остались без гола. Любопытно, что в первом тайме случился аналогичный эпизод, когда Барриос при выходе один на один пробил по воротам вместо паса на Дриусси.

Снова осечка чемпиона

После перерыва «Зенит» значительно усилил натиск на ворота «Арсенала», но хозяева пережили его. Идей в атаке у чемпионов явно не хватало, хотя Малком был очень заметен. Но вряд ли это тот случай, когда бразильца нужно хвалить, ведь во многих случаях или атаки не развивались, или южноамериканец выбирал не самый перспективный вариант.

Без Дугласа за стандарты отвечали Малком и Дриусси, но ни штрафные, ни угловые не принесли результат чемпионам. Сразу после травмы Дугласа по соцсетям болельщиков «Зенита» прокатилась волна вздохов — и уже в Туле мы увидели, что без бразильца действительно очень сложно.

На скамейке гостей сидели всего семеро, включая двух вратарей, так что усиливать игру Семаку было некем. Азмун и Мостовой потерялись на поле, а Мусаев на непривычной позиции левого защитника смотрелся неплохо, но действовал не так агрессивно впереди, как Жирков.

0:0 — «Зенит» снова потерял очки, и, кажется, просвета не видно. Две победы в девяти последних матчах — настоящий кризис.