Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав сообщил о намерении стать футбольным тренером

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился планами на будущее после завершения карьеры игрока.

26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве состоится прощальный матч в честь бразильского форварда.

«Хочу получить лицензию «А» и потом «ПРО» тренера. Работаю на ESPN как комментатор. Кто знает, продолжу работать в сфере футбола. Может, буду на кромке поля, а Дуду будет помощником», — сказал Вагнер Лав на пресс-конференции.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с красно-синими форвард завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

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