Вагнер Лав: «Если бы предложение от ЦСКА поступило год назад, поиграл бы здесь еще»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился впечатлениями от приезда в Россию.

26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве состоится прощальный матч в честь бразильского форварда.

— Какие ощущения от возвращения в Москву?

— Всем добрый вечер! Спасибо, что вы сейчас здесь с нами. Благодарю господа бога, что я могу быть здесь, имею честь вернуться в Москву, в то место, где был очень счастлив. Могу провести время здесь с моей семьей и друзьями. Мои друзья покинули свои дома, чтобы приехать сюда и разделить со мной этот прощальный матч.

— Изменилась ли Москва?

— Намного более красивый город. Если бы она была такой в мое время, играл бы до сегодняшнего дня в ЦСКА.

— Вы не выглядите как человек, который завершает карьеру.

— Очень хорошо себя чувствую. Если бы предложение от ЦСКА поступило год назад, когда я приезжал сюда, поиграл бы здесь год. Но сейчас все. Решение принято.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с красно-синими форвард завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

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