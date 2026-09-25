Самедов считает, что «Спартак» является одним из главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов в комментарии для «СЭ» оценил шансы красно-белых на чемпионство в сезоне-2026/27.

«Команда оставляет хорошее впечатление. «Спартак» смотрится очень целостно и организованно. Конечно, без потерь не обходится никто, осечки происходят. Но по игре красно-белые смотрятся очень хорошо. «Спартак» имеет хорошие шансы на чемпионство в сезоне и, безусловно, является одним из главных претендентов», — сказал Самедов «СЭ».

«Спартак» после 9-го тура занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками.

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