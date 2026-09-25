Вагнер Лав рассказал, кто не смог приехать на его прощальный матч

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, кто из футболистов не смог приехать в Москву на его прощальный матч.

Игра между командами «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лав» состоится 26 сентября на «ВЭБ Арене».

— Кого бы вы еще позвали в свою команду?

— У некоторых игроков были договоренности: Роберто Карлос, Алекс, Жильберто Сильва, Роналдиньо, Ибсон, Луис Фабиано. Эду Гаспар, защитник Хуан из «Байера». Большое количество игроков не смогли приехать. Тем не менее, сижу в окружении больших игроков, моих друзей.

— Где Жо?

— У него слишком много детей. Если он не может накормить детей, он не может покинуть страну. Видимо, его действительно кто-то взял под стражу (смеется).

Гонсалес:

— Поскольку те не приехали, он обратился к нам, — добавил футболист.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с красно-синими форвард завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

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