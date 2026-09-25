В ЦСКА сообщили, что прощальный матч Вагнера Лав посетят более 27 тысяч болельщиков

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что на прощальном матче Вагнера Лав ожидается аншлаг.

Мероприятие состоится в субботу, 26 сентября. Прощальный матч в честь бразильского форварда пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве.

«Ожидаем 27-28 тысяч болельщиков, аншлаг», — сказал Брейдо на пресс-конференции.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с красно-синими форвард завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

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