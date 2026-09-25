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Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев: комментарий о будущем нападающего Артема Дзюбы

Тедеев — о Дзюбе: «Он не мог третий сезон идти в команду, которая решает локальные задачи»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Разговаривая с Артемом неоднократно на эту тему, для себя лично понимаю одну простую вещь. Артем, как футболист и человек, золотыми буквами вписал в историю российского футбола себя и свою фамилию. Это безусловно. Мне как болельщику, хотелось бы видеть Артема в РПЛ. Я знаю, насколько он способен и готов оказаться в команде, которая ставит перед собой амбициозные цели и задачи.

Сейчас нельзя искать виноватых. Так сложилось, что Артем не попал в «Спартак» или еще куда-то. Но я считаю, что его и предлагать никуда не нужно, потому что его и так все прекрасно знают. Просто ситуации в клубах складывается по-разному. И он, я знаю, относится к этому спокойно. Более того, на мой взгляд, он не мог третий сезон идти в команду, которая решает локальные задачи. Самым красивым вариантом было бы вернуться в «Спартак», как воспитанник этого великого народного клуба. Но так сложилась ситуация. Я бы хотел поблагодарить его за все то, что он сделал для развития футбола в целом и сказать спасибо ему за отношение к футболу», — сказал Тедеев «СЭ».

38-летний форвард находится в статусе свободного агента с конца сезона-2025/26.

Последним клубом форварда был «Акрон». В сезоне-2025/26 Дзюба забил за тольяттинцев 8 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

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Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
Заур Тедеев
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Тедеев опроверг информацию об отказе «Ростову»: «Первый раз услышал это от своей матери, которая возмутилась»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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