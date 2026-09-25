Тедеев — о Дзюбе: «Он не мог третий сезон идти в команду, которая решает локальные задачи»

Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Разговаривая с Артемом неоднократно на эту тему, для себя лично понимаю одну простую вещь. Артем, как футболист и человек, золотыми буквами вписал в историю российского футбола себя и свою фамилию. Это безусловно. Мне как болельщику, хотелось бы видеть Артема в РПЛ. Я знаю, насколько он способен и готов оказаться в команде, которая ставит перед собой амбициозные цели и задачи.

Сейчас нельзя искать виноватых. Так сложилось, что Артем не попал в «Спартак» или еще куда-то. Но я считаю, что его и предлагать никуда не нужно, потому что его и так все прекрасно знают. Просто ситуации в клубах складывается по-разному. И он, я знаю, относится к этому спокойно. Более того, на мой взгляд, он не мог третий сезон идти в команду, которая решает локальные задачи. Самым красивым вариантом было бы вернуться в «Спартак», как воспитанник этого великого народного клуба. Но так сложилась ситуация. Я бы хотел поблагодарить его за все то, что он сделал для развития футбола в целом и сказать спасибо ему за отношение к футболу», — сказал Тедеев «СЭ».

38-летний форвард находится в статусе свободного агента с конца сезона-2025/26.

Последним клубом форварда был «Акрон». В сезоне-2025/26 Дзюба забил за тольяттинцев 8 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

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