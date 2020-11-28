Николич снова не обыграл Талалаева

В матче 16-го тура российской премьер-лиги «Ахмат» и «Локомотив» разошлись миром (0:0).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

16-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Локомотив» (Москва) — 0:0

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Богосавац, Анхель (Пуцко, 27), Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Адуев, 84), Бериша, Харин (Полярус, 46), Исмаэл, Мелкадзе (Быстров, 68).

«Локомотив» (Москва): Коченков, Райкович, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Рыбчинский (Игнатьев, 77), Куликов, Магкеев (Лисакович, 85), Эдер (Жемалетдинов, 77), Камано (Зе Луиш, 77).

Предупреждения: Магкеев, 10. Мелкадзе, 43. Мурило, 45. Ненахов, 61. Куликов, 67.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Березнов (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва).

28 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Третья встреча

Андрей Талалаев и Марко Николич всего полгода в РПЛ, а их противостояние уже пропитано огнем. Оно искрящееся, как шампанское, и забористое, как деревенский самогон.

Первый раз они сошлись в конце июня. Талалаев, тренировавший «Крылья», едва не увез из Черкизова победу. Выручила «Локомотив» на пятой добавленной минуте связка Жоау Мариу — Алексей Миранчук. Один выдал изумительный пас — другой блистательно исполнил.

В августе Талалаев приехал в Москву уже с «Ахматом» — и к перерыву сенсационно повел 2:0. К тому времени Жоау Мариу перебрался в Португалию, а Алексей Миранчук слег с травмой, так что спасать «Локо» было некому. Гости после двух удалений заканчивали игру вдевятером, но победный счет удержали — 3:2.

И вот третья встреча. В Грозном. Причем к матчу команды подошли с одинаковым количеством очков — 24.

Наш состав на матч #АхматЛоко!



??Гилерме и Чорлука дисквалифицированы, а Антон Миранчук пропускает матч из-за простуды. Все тесты на коронавирус у него отрицательные. pic.twitter.com/69MWt6AWrG — «Локомотив» (@fclokomotiv) November 28, 2020

Потери

Скопировать состав, огорчивший в Мадриде «Атлетико», Николич никак не мог из-за дисквалификации Чорлуки. Да еще Гильерме, как выяснилось, свое до конца не отсидел. Потому что с «Динамо» сначала заработал четвертую желтую в сезоне, а потом прямую красную. И на два матча очутился «вне игры».

Миранчук в Грозный тоже не прилетел — по официальной версии, из-за простуды. Игнатьев и Зе Луиш, отпахавшие в Мадриде по 90 минут, просто получили передышку. В итоге эту троицу заменили в основе Рыбчинский, Магкеев и Эдер, а Чорлуку — Райкович. Вместо Гильерме с капитанской повязкой вышел Коченков.

Талалаев удивил тем, что усадил на лавку Поляруса, одного из своих главных креативщиков и классного исполнителя стандартов. Ну и бедолага Семенов вновь оказался вне заявки. Единственный представитель «Ахмата» в сборной России перед закрытием трансферного окна был в шаге от перехода в «Краснодар». Но трансфер внезапно сорвался. С того момента защитник напоминает о себе исключительно удалениями. Сперва в клубе — с «Уфой», затем в сборной — с Турцией, хотя там, конечно, напортачил судья. Теперь в центре обороны «Ахмата» обживаются Анхель с Нижичем, а перспективы Семенова в тумане.

Нули

Правда, уже на 26-й минуте Анхеля пришлось заменить из-за травмы. На радость болельщикам «Ахмата» отряд не заметил потери бойца — оборона хозяев и с Пуцко смотрелась надежно. Да в первом тайме не особо ее и напрягали.

Удар головой Эдера и смачный выстрел Куликова «шведкой» — вот и все, на что сподобились гости. В первом случае Гудиев не подкачал, во втором за него сыграла штанга.

А Коченков до перерыва вообще проскучал. Пару раз усилиями Бериши и Мелкадзе «Ахмат» на удивление легко вскрывал оборону «Локо», мяч как бешеный метался по штрафной, но до удара так и не дошло.

Москвичи, как ни странно, не уступали сопернику ни в свежести, ни в движении, хотя график у команд несопоставим. «Локо» бился с «Атлетико» на выезде в ночь со среды на четверг, а «Ахмат» спокойно готовился в недельном цикле. Однако до перерыва всем видом показывал, что никуда не торопится. То ли перестраховывался, то ли хотел взять гостей измором.

Но «Локо» физически даже не думал проседать. Мало того, что в обороне был практически безупречен, еще и в контратаки успевал нырять. А на 75-й минуте Николич бросил в бой разом Зе Луиша, Игнатьева и Жемалетдинова. У ворот Гудиева сразу заискрило.

Продолжал набеги в штрафную «Локомотива» и «Ахмат». Но взрыва не случилось. С ударами Бериши Коченков справлялся играючи. Всерьез попотеть его заставил лишь Ильин, когда от головы Мурило мяч отскочил так, что форвард «Ахмата» вывалился на убойную позицию. Жахнул от души — Коченков доказал, что за спиной Гильерме класс не растерял.

В итоге на табло так и застыли нули. А Николич даже с третьей попытки не смог обыграть Талалаева.