Борис Ротенберг выразил поддержку Галактионову и его семье

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» поддержал главного тренера команды Михаила Галактионова после смерти отца, о которой стало известно 21 сентября.

24 сентября «Чемпионат» сообщил, что 42-летний специалист «раздумывает над уходом из клуба».

«В этой тяжелой жизненной ситуации для нашего главного тренера, от всего футбольного клуба «Локомотив» и от себя лично выражаю поддержку Михаилу Михайловичу и всей его семье. Футбольный клуб «Локомотив» всегда держался вместе: и в тяжелые моменты, и в моменты радости. У нас много задач, которые мы должны решать вместе», — сказал Ротенберг «СЭ».

Галактионов был назначен на пост главного тренера «Локомотива» в ноябре 2022 года.

Железнодорожники с 7 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре РПЛ они на выезде встретятся с «Факелом» 10 октября.

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