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Бывший футболист сборной Бразилии Клеберсон поделился мнением о ЦСКА и ожиданиями от прощального матча Вагнера Лав

Клеберсон — о ЦСКА в его время: «Бразильцы и россияне вместе воплотили футбол высочайшего уровня»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший партнер Вагнера Лав по сборной Бразилии Клеберсон рассказал, как во время его игровой карьеры на родине отзывались о ЦСКА.

Клеберсон примет участие в прощальном матче Вагнера Лав, который состоится 26 сентября.

— Что говорили в Бразилии про ЦСКА в ваше время?

— Прежде всего хотел бы поделиться своим счастьем находиться здесь перед вами и разделять этот момент. Мы, бывшие спортсмены, узнаем истории, переживаем их, делимся ими как на поле, так и за его пределами.

Когда мы участвуем в такого рода прощальном матче, эмоции нас переполняют. Мы заново переживаем эмоции, которые были на протяжении карьеры. Очень благодарен, что сегодня я здесь. Кто знает, может быть завтра мы получим колоссальное удовольствие.

О ЦСКА в то время не переставали говорить: как играл клуб, как клуб выбирал спортсменов и приглашал их под свои знамена, как бразильцы и россияне все вместе смогли воплотить в жизнь футбол высочайшего уровня, соревнуясь наравне с грандами футбола.

Та команда была очень хорошей. Сегодня клуб, обладающий этой инфраструктурой, может заново выйти на те вершины, которые у него были раньше.

— Насколько правда, что «ВЭБ Арена» построена под британский стиль?

— Если они это построили, то сделали лучше, чем это могло быть. Уверен, аншлаг на этом стадионе будет жарким, эта жара будет непередаваемой. Недавно поговорили с Дуду, Вагнером, ребята рассказали, что этого стадиона не было. С учетом такой прекрасной инфраструктуры, это очень ценно для футбола. Стадион первой категории, линии. Жду не дождусь, когда смогу выйти на поле.

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ФК ЦСКА (Москва)
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Гонсалес: «Самый важный клуб — ЦСКА. Здесь я прожил прекрасный опыт»

Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав сообщил о намерении стать футбольным тренером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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