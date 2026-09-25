Клеберсон — о ЦСКА в его время: «Бразильцы и россияне вместе воплотили футбол высочайшего уровня»

Бывший партнер Вагнера Лав по сборной Бразилии Клеберсон рассказал, как во время его игровой карьеры на родине отзывались о ЦСКА.

Клеберсон примет участие в прощальном матче Вагнера Лав, который состоится 26 сентября.

— Что говорили в Бразилии про ЦСКА в ваше время?

— Прежде всего хотел бы поделиться своим счастьем находиться здесь перед вами и разделять этот момент. Мы, бывшие спортсмены, узнаем истории, переживаем их, делимся ими как на поле, так и за его пределами.

Когда мы участвуем в такого рода прощальном матче, эмоции нас переполняют. Мы заново переживаем эмоции, которые были на протяжении карьеры. Очень благодарен, что сегодня я здесь. Кто знает, может быть завтра мы получим колоссальное удовольствие.

О ЦСКА в то время не переставали говорить: как играл клуб, как клуб выбирал спортсменов и приглашал их под свои знамена, как бразильцы и россияне все вместе смогли воплотить в жизнь футбол высочайшего уровня, соревнуясь наравне с грандами футбола.

Та команда была очень хорошей. Сегодня клуб, обладающий этой инфраструктурой, может заново выйти на те вершины, которые у него были раньше.

— Насколько правда, что «ВЭБ Арена» построена под британский стиль?

— Если они это построили, то сделали лучше, чем это могло быть. Уверен, аншлаг на этом стадионе будет жарким, эта жара будет непередаваемой. Недавно поговорили с Дуду, Вагнером, ребята рассказали, что этого стадиона не было. С учетом такой прекрасной инфраструктуры, это очень ценно для футбола. Стадион первой категории, линии. Жду не дождусь, когда смогу выйти на поле.

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