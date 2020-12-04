Для большинства российских клубов еврокубковая кампания закончилась. Время сосредоточиться на премьер-лиге.

Досрочный финиш

Все, отмучились. Результаты финальных туров еврокубков формальны: «Зенит» уже не сдвинется с четвертого места в своей группе Лиги чемпионов, ЦСКА не выйдет в плей-офф Лиги Европы, «Краснодар» точно останется третьим. «Локомотив», конечно, еще имеет теоретические шансы на Лигу Европы, но для этого ему нужно побеждать «Баварию» в гостях и рассчитывать на осечку «Зальцбурга» в домашней игре с «Атлетико». Вероятность успеха очень мала, учитывая кадровую катастрофу железнодорожников.

Уже сейчас можно сделать главный вывод из этой чудовищной еврокубковой кампании: наши клубы не умеют играть на два фронта. «Зенит» первый в РПЛ, но в Лиге чемпионов близок к собственным 1-18 (будет одно очко из 18 возможных, если чемпионы России проиграют «Боруссии»). ЦСКА тоже борется за титул в премьер-лиге, но второй год подряд досрочно потерял шансы на выход из слабой группы Лиги Европы. «Локомотив» по игре вроде бы неплох в еврокубке (хэштег #достойно), но в чемпионате отпустил лидеров далеко — в обоих турнирах нет результата. «Краснодар», наверное, добился максимума в непростой группе и, вероятно, весной останется единственным клубом из России в Европе, но в чемпионате — ужас, десятое место.

Страшно, что это не побочный эффект аномального 2020-го, а уже тенденция. Год назад «Зенит» с отрывом лидировал в РПЛ, а другие участники еврокубков (те же «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар») преследовали сине-бело-голубых. Зато в Лиге чемпионов и Лиге Европы прокололись разом все — в плей-офф не вышел никто. То есть игру на два фронта тоже все провалили.

Без глубины

Вообще-то нет ничего нового в том, что через два дня на третий играть тяжело. И всем известно, что для выживания в таком графике прежде всего нужен глубокий состав. А в нынешних условиях скамейка должна быть километровой, ведь еще летом из-за коронавируса командам предрекали больше потерь, чем обычно.

Все три клуба Лиги чемпионов предсказуемо столкнулись с чудовищными кадровыми проблемами и вынуждены были бросать в бой молодежь. Можно хлопать в ладоши и подпрыгивать от того, что наши клубы в Лиге чемпионов играют воспитанниками, но я бы на месте руководителей этих клубов как минимум напрягся. Данила Прохин, Леон Сабуа и Максим Мухин — перспективные игроки, но они в силу возраста и неопытности пока не могут решать задачи в Лиге чемпионов.

Выходит, что итог был предрешен. В отдельных матчах команды могли зацепиться за результат, местами верная тактика приносила хоть какие-то очки, но глобально мы были обречены. Еще и отсутствие везения (и/или концентрации) сказалось: «Зенит» не удержал ничью с «Брюгге» и победу над «Лацио», а «Краснодар» — победу в Севилье и ничью в домашнем матче с испанцами.

ЦСКА же просто разочаровал. Ноль голов в трех домашних матчах, да еще и при наличии зрителей на трибунах, — это крах. В чемпионате России красно-синие регулярно побеждали до последнего перерыва на матчи сборных, логично выиграли первый круг, а в Европе — необъяснимое безволие.

В объятия России

Решить проблему плотного календаря можно и вторым способом — простым и радикальным. Вылететь из еврокубков. Это и сделали «Зенит» с ЦСКА, к этому стремится «Локомотив». Теперь уже можно не бояться перелетов, увеличения мышечных травм и севших батареек — тратить силы необходимо только на родную премьер-лигу и немножко на Кубок России.

Ясно, что финиш этого года все равно затянет шлейфом от осенней мясорубки и наверняка никто из участников еврокубков не покажет стопроцентный результат. Травм все еще хватает, график все еще плотный, но очки набирать надо. К счастью для всех еврокубковых бойцов, в ближайшие выходные они сыграют дома с командами из нижней половины турнирной таблицы.

До этого мы отмечали, как тяжело наши набирают очки после матчей в еврокубках. После 1-го тура все делегаты в Лигу чемпионов проиграли дома, а после 4-го тура ни одна из четырех команд не смогла забить в РПЛ. Сейчас будет проще: ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» понимают, что турнирная борьба на групповом этапе для них закончена, так что можно не думать о 6-м туре. Поэтому «Химкам», «Уралу» и «Ротору» соответственно будет тяжело — они и так не фавориты в гостевых играх. Труднее всех придется «Локомотиву»: он с «Рубином» может за выходные поменяться половинами турнирной таблицы.

Дорогой Дедушка

До Нового года клубы как-нибудь доковыляют, хотя им всем еще предстоят сложные матчи. «Краснодару» и «Локомотиву» еще играть друг с другом, ЦСКА в последнем туре года поедет в Ростов, а «Зенит» сыграет со «Спартаком». Но для каждого из них это уже будет локальная Лига чемпионов. Считать расклады не надо, думать о защите чести страны — тоже. У себя как-то приятнее — и ты всех знаешь, и тебя все знают. Поэтому, наверное, говорят, что в еврокубках российские команды действуют боязливо.

Еще одну весну без Европы клубы переживут. После зимы все восстановятся, посвежеют, выспятся наконец. Будут болеть за «Краснодар» — самый любимый клуб России в Европе. В РПЛ снова будет весело, и все забудут про вылет из еврокубков.

Но очень хочется, чтобы этот позор больше не повторился. Попрошу это у Деда Мороза и у руководителей российского футбола. Надеюсь, хоть кто-то из них поможет.