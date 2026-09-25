Кузяев стал игроком махачкалинского «Динамо»

Полузащитник Далер Кузяев перешел в махачкалинское «Динамо», сообщила пресс-служба дагестанского клуба.

Контракт с 33-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2026/27. Он будет выступать за махачкалинскую команду под 14-м номером.

Кузяев находился в статусе свободного агента с 1 июля 2026 года. Его последним клубом был «Рубин». В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 19 матчах казанского клуба и не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Махачкалинское «Динамо» с 12 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. 10 октября бело-голубые сыграют с «Оренбургом» в 10-м туре чемпионата России.

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