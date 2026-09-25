Орнштейн: «Манчестер Сити» признан виновным почти по всем пунктам обвинений в нарушении фэйр-плей

Независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по 114 из 115 пунктов обвинений в нарушении финансовых правил АПЛ, сообщает журналист Дэвид Орнштейн. При этом конкретные санкции пока не утверждены.

Ожидается, что «Ман Сити» подаст апелляцию на вердикт. Потенциальные наказания варьируются от предупреждения и штрафа до снятия очков в отдельных чемпионатах и исключения из лиги.

В феврале 2023 года АПЛ предъявила «Манчестер Сити» 115 пунктов обвинений, среди которых — непредоставление точной финансовой информации, сокрытие деталей выплат игрокам и тренерам, нарушение правил финансового фэйр-плей УЕФА и правил прибыльности и устойчивости АПЛ. Расследование охватывало деятельность команды с 2009 по 2018 год. Сам клуб отрицает все обвинения.

В сезоне-2026/27 горожане набрали 15 очков за 5 матчей и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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