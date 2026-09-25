«Локомотив» расторг контракт со спортивным директором Ульяновым

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов покинул свой пост, сообщила пресс-служба железнодорожников.

«Локомотив» и 55-летний Ульянов расторгли контракт по соглашению сторон. Специалист занимал пост спортивного директора с ноября 2022 года.

«За четыре года с Ульяновым во главе спортивного блока наша команда добилась определенной стабилизации состава, а в сезоне 2025/26 завоевала бронзу чемпионата.

Коллектив и руководство ФК «Локомотив» благодарит Дмитрия Николаевича за проделанную работу и весомый вклад в развитие клуба. Желаем всевозможных успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

24 сентября «СЭ» сообщал, что новым спортивным директором «Локомотива» станет Нариман Акавов. Ранее Акавов руководил спортивным направлением в «Спартаке», был руководителем селекционного отдела и шеф-скаутом в «Динамо».

После 9 туров «Локомотив» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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