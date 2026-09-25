Виллиам де Оливейра: «Очень приятно, что «Зенит» так популярен в Китае»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился впечатлениями от встречи с болельщиками сине-бело-голубых в Китае.

25 сентября «Зенит» прилетел в Китай на товарищескую игру с «Шанхай Шэньхуа». Матч состоится 27 сентября на стадионе «Цзиньшань» в Шанхае.

«Прекрасно долетели, очень спокойно. Все очень хорошо. Было очень приятно, что нас так встретили! Много людей, которые пришли с фотографиями, которые хотели сфотографироваться, хотели получить автографы. Это очень приятно, что «Зенит» так популярен в Китае. Вот поэтому и стоит проводить такие товарищеские матчи — мы видим, что болельщики клуба есть везде. И даже здесь, достаточно далеко от дома, люди встречают нас доброжелательно и очень хорошо.», — приводит слова Оливейры пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» набрал 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Шанхай Шэньхуа» (31 очко) находится на восьмом месте турнирной таблицы чемпионата Китая.

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