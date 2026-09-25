Новичок махачкалинского «Динамо» Кузяев: «Ну что, Дагестан, поиграем?»

Полузащитник Далер Кузяев поприветствовал болельщиков махачкалинского «Динамо» после перехода в дагестанский клуб.

25 сентября бело-голубые объявили о подписании контракта с 33-летним полузащитником. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Салам Алейкум. Рад стать игроком махачкалинского «Динамо». Ну что, Дагестан, поиграем?», — сказал Кузяев в комментарии пресс-службе махачкалинского клуба.

Кузяев находился в статусе свободного агента с 1 июля 2026 года. Его последним клубом был «Рубин». В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 19 матчах казанской команды и не отметился результативными действиями.

Ранее Кузяев выступал «Гавр», «Зенит», «Терек», «Нефтехимик» и «Карелию».

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