В Госдуме назвали тенденцией провал российских клубов в еврокубках

Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» провал российских клубов в еврокубках.

— Ничего ужасного не происходит, — сказал Лебедев «СЭ». — Другого результата ожидать нельзя было — это тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет. Если бы это было впервые, можно было бы сетовать на что-то. Я уже не помню, когда наши клубы выходили в плей-офф Лиги чемпионов. А клубы даже в слабых группах Лиги Европы занимают последние места.

Я думаю, РФС стоит посмотреть глубже на развитие детского футбола. Здесь может быть и проблема нехватки денег на развитие детско-юношеского спорта, а соответственно звездам расти некуда.

Из шести российских клубов только «Краснодар» пробился в плей-офф Лиги Европы, обеспечив третье место вгрупповом турнире Лиги Чемпионов. За последние пять лет российские клубы ни разу не вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Последним среди представителей РПЛ из группы Лиги чемпионов выходил «Зенит» — в сезоне 2015/16 питерцы уступили в обоих матчах 1/8 финала «Бенфике».

(Константин Колмаков)