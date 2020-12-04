Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

В Госдуме назвали тенденцией провал российских клубов в еврокубках

12:24
Теги:

Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» провал российских клубов в еврокубках.

— Ничего ужасного не происходит, — сказал Лебедев «СЭ». — Другого результата ожидать нельзя было — это тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет. Если бы это было впервые, можно было бы сетовать на что-то. Я уже не помню, когда наши клубы выходили в плей-офф Лиги чемпионов. А клубы даже в слабых группах Лиги Европы занимают последние места.

Я думаю, РФС стоит посмотреть глубже на развитие детского футбола. Здесь может быть и проблема нехватки денег на развитие детско-юношеского спорта, а соответственно звездам расти некуда.

Из шести российских клубов только «Краснодар» пробился в плей-офф Лиги Европы, обеспечив третье место вгрупповом турнире Лиги Чемпионов. За последние пять лет российские клубы ни разу не вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Последним среди представителей РПЛ из группы Лиги чемпионов выходил «Зенит» — в сезоне 2015/16 питерцы уступили в обоих матчах 1/8 финала «Бенфике».

(Константин Колмаков)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир