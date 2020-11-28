Карпин с «Ростовом» убрал «Динамо» из четверки. Но думает совсем о другом

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин — о крупной победе и турнирном соседстве с бело-голубыми, а также кадровых проблемах.

Счет или содержание

«Ростов» разгромил «Динамо» на своем поле в матче 16-го тура — 4:1. Полоз в каждом из таймов реализовал пенальти, а затем оформил хет-трик, также забил Байрамян.

Дончане после первого круга понесли новые потери. Перед матчем Карпин сообщил о том, что Хасимото не сыграет до весны, а Песьякова из-за небольшого повреждения в воротах заменил Бабурин.

Карпин также назвал в числе отсутствующих Мамаева. И при этом предпочел не продолжать список с дисквалифицированным Норманном и другими выбывшими футболистами основы.

— Что больше радует: счет на табло или содержание игры? — спросили Карпина в телеинтервью после матча.

— И то и другое. Наверное, больше счет. Не могу сказать, что все 90 минут действовали хорошо и правильно, у соперника были моменты. «Динамо» — непростой соперник и хорошая команда, готова физически и тактически, меняла рисунок игры по ходу матча. Не ожидали такого результата. И нет, не планировали, что «Динамо» так будет владеть инициативой. Первые минуты приходили в себя: почему-то не ожидали такой активности от соперника. В обороне, в принципе, проблем не возникало, но мяч не держался так, как хотелось бы.

— Заранее определили, что Полоз сегодня будет бить пенальти?

— Да. Рома Еременко не забил ЦСКА, соответственно, сегодня бил Полоз.

— Соседство с «Динамо» в таблице не добавляло мотивации?

— Не думали про таблицу и не думаем. Сказал футболистам, что самое главное — отрабатывать на поле то, что делали на тренировках. У нас каждую игру по несколько человек не могут принять участие по разным причинам. Не можем провести несколько матчей подряд одним и тем же составом.

— Глебов сдержал обещание и покрасил бороду в цвета клуба. Как вам его новый образ?

— Пацан пообещал — пацан сделал. Молодец.

Стабильность и состав

«Ростов» после разгрома «Динамо» потеснил бело-голубых из первой четверки. Как минимум на сутки команда Карпина сравнялась по очкам со «Спартаком» — по 29.

Дончане прервали серию с чередованием побед и поражений. После неудачи с «Маккаби» в отборе Лиги Европы в конце сентября они расстались с рядом ключевых футболистов и попеременно выигрывали и уступали в 6 турах, после чего взяли верх над «Рубином» и «Динамо».

Два из трех оставшихся матчей в году ростовчане проведут дома. Они примут «Уфу» и ЦСКА, а также отправятся в Грозный в гости к «Ахмату».

— «Ростов» чередовал победы с поражениями, теперь выиграл дважды подряд. Но о стабильности говорить, наверное, не приходится? — вопрос Карпину.

— Нет. Очень рано говорить о какой-то стабильности. Не так много матчей (в этом году) осталось — всего три. В первую очередь нужно стабилизировать состав. Он у нас меняется по разным причинам. Я уже не говорю про группу игроков, которые ушли совсем. А с теми, кто есть, никак не удается хотя бы на 80 процентов выставить один и тот же состав.

— Согласны, что «Ростов» переиграл «Динамо» тактически?

— (Качает головой.) Журналистам это нравится, такие разговоры — тактически или нет, этот тренер превзошел того. Победили футболисты, а не тренер. Тренер не выходит на поле, а доносит свои мысли до команды, которая пытается их реализовать. Сегодня получилось так, что игроки смогли претворить в жизнь какие-то вещи. И вся заслуга — полностью их.

— Неделю назад вы сказали, что место в пятерке после первого круга с учетом всех перемен в «Ростове» осенью — это не чудо, но очень хорошо. Эта победа поднимает команду в тройку. Какие мысли теперь? Можно считать, например, что «Ростов» будет бороться за медали?

— Если кто-то хочет говорить — пусть говорит. У меня лично сейчас таких задач нет. Самое главное, как уже сказал, стабилизировать состав, чтобы не было таких шатаний в игре и результатах. Сейчас основное — дотянуть до зимней паузы и хорошо поработать на сборах. А в ближайшей перспективе — три матча, в которых хочется увидеть какую-то стабильность и в плане состава, и в плане футбола.

Что остановило Шварца

«Динамо» потерпело первое поражение с новым главным тренером. После приезда Сандро Шварца бело-голубые одержали три победы и в предыдущем туре сыграли вничью со «Спартаком».

В послематчевом интервью Шварц назвал поражение заслуженным, пусть после в целом неплохого первого тайма его команда могла сравнять счет в начале второго.

Судья Лапочкин назначил 11-метровые удары в ворота гостей в каждом из таймов. Фолили Каборе и Моро, а Шварц о двух необязательных пенальти заметил: моменты еще не пересматривал, но в любом случае стоило действовать аккуратнее.

— Считаю, что мы хорошо вошли в игру — как в первом, так и во втором тайме. К сожалению, не смогли сравнять счет, хотя была такая возможность, когда наш футболист выходил один на один. Дальше «Динамо» сломали пенальти. Сам матч сложился не так, как мы хотели, — сказал Шварц в послематчевом комментарии.

— Выход Шиманьски на фланге, а не в центре поля, — это ошибка?

— Сегодня мы приняли решение поставить Шиманьски на фланг. Себа одинаково хорошо выглядит на двух позициях. Во втором тайме поменяли систему игры, и Шиманьски переместился.

— Что произошло со Скопинцевым и почему его заменил Плиев, а не Рауш?

— Пока сложно сказать, насколько серьезное повреждение у Скопинцева. Это покажет медобследование. На замену сегодня вышел Заурбек, потому что у него большой опыт игры на позиции левого защитника и хорошая левая нога. Что касается состава на встречу против «Арсенала», то впереди у нас целая тренировочная неделя. Предстоит еще проанализировать прошедший матч, после чего решим, кто начнет следующую игру.