Карпин с «Ростовом» убрал «Динамо» из четверки. Но думает совсем о другом
Счет или содержание
«Ростов» разгромил «Динамо» на своем поле в матче 16-го тура — 4:1. Полоз в каждом из таймов реализовал пенальти, а затем оформил хет-трик, также забил Байрамян.
Дончане после первого круга понесли новые потери. Перед матчем Карпин сообщил о том, что Хасимото не сыграет до весны, а Песьякова из-за небольшого повреждения в воротах заменил Бабурин.
Карпин также назвал в числе отсутствующих Мамаева. И при этом предпочел не продолжать список с дисквалифицированным Норманном и другими выбывшими футболистами основы.
— Что больше радует: счет на табло или содержание игры? — спросили Карпина в телеинтервью после матча.
— И то и другое. Наверное, больше счет. Не могу сказать, что все 90 минут действовали хорошо и правильно, у соперника были моменты. «Динамо» — непростой соперник и хорошая команда, готова физически и тактически, меняла рисунок игры по ходу матча. Не ожидали такого результата. И нет, не планировали, что «Динамо» так будет владеть инициативой. Первые минуты приходили в себя: почему-то не ожидали такой активности от соперника. В обороне, в принципе, проблем не возникало, но мяч не держался так, как хотелось бы.
— Заранее определили, что Полоз сегодня будет бить пенальти?
— Да. Рома Еременко не забил ЦСКА, соответственно, сегодня бил Полоз.
— Соседство с «Динамо» в таблице не добавляло мотивации?
— Не думали про таблицу и не думаем. Сказал футболистам, что самое главное — отрабатывать на поле то, что делали на тренировках. У нас каждую игру по несколько человек не могут принять участие по разным причинам. Не можем провести несколько матчей подряд одним и тем же составом.
— Глебов сдержал обещание и покрасил бороду в цвета клуба. Как вам его новый образ?
— Пацан пообещал — пацан сделал. Молодец.
Стабильность и состав
«Ростов» после разгрома «Динамо» потеснил бело-голубых из первой четверки. Как минимум на сутки команда Карпина сравнялась по очкам со «Спартаком» — по 29.
Дончане прервали серию с чередованием побед и поражений. После неудачи с «Маккаби» в отборе Лиги Европы в конце сентября они расстались с рядом ключевых футболистов и попеременно выигрывали и уступали в 6 турах, после чего взяли верх над «Рубином» и «Динамо».
Два из трех оставшихся матчей в году ростовчане проведут дома. Они примут «Уфу» и ЦСКА, а также отправятся в Грозный в гости к «Ахмату».
— «Ростов» чередовал победы с поражениями, теперь выиграл дважды подряд. Но о стабильности говорить, наверное, не приходится? — вопрос Карпину.
— Нет. Очень рано говорить о какой-то стабильности. Не так много матчей (в этом году) осталось — всего три. В первую очередь нужно стабилизировать состав. Он у нас меняется по разным причинам. Я уже не говорю про группу игроков, которые ушли совсем. А с теми, кто есть, никак не удается хотя бы на 80 процентов выставить один и тот же состав.
— Согласны, что «Ростов» переиграл «Динамо» тактически?
— (Качает головой.) Журналистам это нравится, такие разговоры — тактически или нет, этот тренер превзошел того. Победили футболисты, а не тренер. Тренер не выходит на поле, а доносит свои мысли до команды, которая пытается их реализовать. Сегодня получилось так, что игроки смогли претворить в жизнь какие-то вещи. И вся заслуга — полностью их.
— Неделю назад вы сказали, что место в пятерке после первого круга с учетом всех перемен в «Ростове» осенью — это не чудо, но очень хорошо. Эта победа поднимает команду в тройку. Какие мысли теперь? Можно считать, например, что «Ростов» будет бороться за медали?
— Если кто-то хочет говорить — пусть говорит. У меня лично сейчас таких задач нет. Самое главное, как уже сказал, стабилизировать состав, чтобы не было таких шатаний в игре и результатах. Сейчас основное — дотянуть до зимней паузы и хорошо поработать на сборах. А в ближайшей перспективе — три матча, в которых хочется увидеть какую-то стабильность и в плане состава, и в плане футбола.
Что остановило Шварца
«Динамо» потерпело первое поражение с новым главным тренером. После приезда Сандро Шварца бело-голубые одержали три победы и в предыдущем туре сыграли вничью со «Спартаком».
В послематчевом интервью Шварц назвал поражение заслуженным, пусть после в целом неплохого первого тайма его команда могла сравнять счет в начале второго.
Судья Лапочкин назначил 11-метровые удары в ворота гостей в каждом из таймов. Фолили Каборе и Моро, а Шварц о двух необязательных пенальти заметил: моменты еще не пересматривал, но в любом случае стоило действовать аккуратнее.
— Считаю, что мы хорошо вошли в игру — как в первом, так и во втором тайме. К сожалению, не смогли сравнять счет, хотя была такая возможность, когда наш футболист выходил один на один. Дальше «Динамо» сломали пенальти. Сам матч сложился не так, как мы хотели, — сказал Шварц в послематчевом комментарии.
— Выход Шиманьски на фланге, а не в центре поля, — это ошибка?
— Сегодня мы приняли решение поставить Шиманьски на фланг. Себа одинаково хорошо выглядит на двух позициях. Во втором тайме поменяли систему игры, и Шиманьски переместился.
— Что произошло со Скопинцевым и почему его заменил Плиев, а не Рауш?
— Пока сложно сказать, насколько серьезное повреждение у Скопинцева. Это покажет медобследование. На замену сегодня вышел Заурбек, потому что у него большой опыт игры на позиции левого защитника и хорошая левая нога. Что касается состава на встречу против «Арсенала», то впереди у нас целая тренировочная неделя. Предстоит еще проанализировать прошедший матч, после чего решим, кто начнет следующую игру.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю