Первый стыковой матч «Оренбург» — «Уфа» завершился вничью — 2:2.

Это противостояние в любом случае завершится спортивной трагедией. Но по разным причинам, так как пути «Уфы» и «Оренбурга» к стыкам совершенно непохожи.

Для башкирской команды попадание в переходные матчи — подвиг: в двух последних турах РПЛ ей обязательно нужно было побеждать сначала «Арсенал», а потом «Рубин», и она сделала это. Если «Уфа» в итоге не останется в премьер-лиге, то весь героизм и феноменальная игра в Казани окажутся напрасными.

Для уральской команды попадание в переходные матчи — неудача: «Оренбург» лидировал в ФНЛ большую часть сезона, а в начале апреля оторвался от ближайшего преследователя на целых семь очков. В последних трех турах команде Марцела Лички требовалась всего одна победа или осечки «Торпедо» с «Факелом». Но «Оренбург» и сам завершил сезон катастрофически, и главные конкуренты сыграли так, как было необходимо им. Если уральцы не выйдут в РПЛ, то это будет один из самых громких провалов в истории ФНЛ. Особенно на фоне прошлого сезона, когда «Оренбург» занял второе место, но не вышел в РПЛ из-за проблем с лицензированием.

Сейчас у бывшего «Газовика» с бюрократией все в порядке: одноименный стадион к следующему сезону будет вмещать необходимые 10 тысяч зрителей. Но внезапно проявились игровые проблемы. В последних турах первенства футболисты «Оренбурга» уже готовились праздновать успех и наверняка планировали в этих числах где-нибудь отдыхать. Однако вместо пляжа им приходится биться с грозной «Уфой», которая в двух последних матчах РПЛ отправила в ФНЛ две опытные команды элитной лиги — «Арсенал» и «Рубин».

Психологическое преимущество явно было на стороне команды Алексея Стукалова. Болельщики «Уфы» могли лишь опасаться того, что все эмоции команды остались в казанской раздевалке, — главному тренеру даже стало плохо после победы над «Рубином», но в Оренбург Стукалов приехал и руководил командой.

«Уфа» вообще действовала смелее в первом тайме — и мячом владела больше, и атаковала чаще (особенно правым флангом). А «Оренбург» заметно нервничал, что привело к пропущенному голу: вратарь хозяев Гошев и защитник Гойкович привезли пенальти в свои ворота, а Агаларов уверенно его реализовал.

Личка ошибся с Гошевым — тренер решил поменять основного голкипера Кеняйкина после его неуверенной игры в последних матчах, но и сменщик сыграл не лучшим образом. Правда, и полевые футболисты «Оренбурга» выглядели блекло. В первом тайме они постоянно нарушали правила и мазали со всех позиций, а «Уфа» дисциплинированно оборонялась и мало что позволяла хозяевам. «Оренбург» к концу первого тайма свалился на простейшие подачи в штрафную, а для команды Стукалова это привычная территория.

После перерыва игра совсем не изменилась. Хозяева все так же с трудом создавали моменты, а в начале второго тайма получили еще один глупый пенальти — на этот раз Камилов сделал счет 0:2. На тот момент казалось, что «Оренбург» уже не вернется в матч, настолько инертно выглядели уральцы. Но Личка сделал несколько замен, которые позволили хозяевам активизироваться и наконец-то забить. С игры у «Оренбурга» ничего не получалось, однако помог штрафной, с которого Гойкович отыграл один мяч.

В психологическом плане «Уфа», может быть, имела преимущество. Но, как показал финиш встречи, у гостей наблюдались проблемы с «физикой». Башкирская команда заметно устала и оставляла все больше свободных зон для хозяев. Только и здесь «Оренбург» не мог забить с игры, зато пришел на помощь штрафной — вторая волна атаки после него завершилась голом капитана Малых. Это был знаковый гол еще и потому, что он правша и правый защитник, а забил с левой ноги от штанги.

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Концовка осталась за «Оренбургом», но в добавленное время он потерял ключевого защитника — 39-летний Ойеволе получил красную карточку за лишение соперника явной возможности забить. Правда, у «Уфы» уже не оставалось времени на реализацию большинства, так что матч так и завершился вничью — 2:2. «Оренбург» показал, что характер есть не только у «Уфы».

Однако башкирская команда все равно уезжает домой с преимуществом — в стыках действует правило гостевого гола.