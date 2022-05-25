«Оренбург» рвется в РПЛ — отыгрался с 0:2. Но все решится в Уфе
Это противостояние в любом случае завершится спортивной трагедией. Но по разным причинам, так как пути «Уфы» и «Оренбурга» к стыкам совершенно непохожи.
Для башкирской команды попадание в переходные матчи — подвиг: в двух последних турах РПЛ ей обязательно нужно было побеждать сначала «Арсенал», а потом «Рубин», и она сделала это. Если «Уфа» в итоге не останется в премьер-лиге, то весь героизм и феноменальная игра в Казани окажутся напрасными.
Для уральской команды попадание в переходные матчи — неудача: «Оренбург» лидировал в ФНЛ большую часть сезона, а в начале апреля оторвался от ближайшего преследователя на целых семь очков. В последних трех турах команде Марцела Лички требовалась всего одна победа или осечки «Торпедо» с «Факелом». Но «Оренбург» и сам завершил сезон катастрофически, и главные конкуренты сыграли так, как было необходимо им. Если уральцы не выйдут в РПЛ, то это будет один из самых громких провалов в истории ФНЛ. Особенно на фоне прошлого сезона, когда «Оренбург» занял второе место, но не вышел в РПЛ из-за проблем с лицензированием.
Сейчас у бывшего «Газовика» с бюрократией все в порядке: одноименный стадион к следующему сезону будет вмещать необходимые 10 тысяч зрителей. Но внезапно проявились игровые проблемы. В последних турах первенства футболисты «Оренбурга» уже готовились праздновать успех и наверняка планировали в этих числах где-нибудь отдыхать. Однако вместо пляжа им приходится биться с грозной «Уфой», которая в двух последних матчах РПЛ отправила в ФНЛ две опытные команды элитной лиги — «Арсенал» и «Рубин».
Психологическое преимущество явно было на стороне команды Алексея Стукалова. Болельщики «Уфы» могли лишь опасаться того, что все эмоции команды остались в казанской раздевалке, — главному тренеру даже стало плохо после победы над «Рубином», но в Оренбург Стукалов приехал и руководил командой.
«Уфа» вообще действовала смелее в первом тайме — и мячом владела больше, и атаковала чаще (особенно правым флангом). А «Оренбург» заметно нервничал, что привело к пропущенному голу: вратарь хозяев Гошев и защитник Гойкович привезли пенальти в свои ворота, а Агаларов уверенно его реализовал.
Личка ошибся с Гошевым — тренер решил поменять основного голкипера Кеняйкина после его неуверенной игры в последних матчах, но и сменщик сыграл не лучшим образом. Правда, и полевые футболисты «Оренбурга» выглядели блекло. В первом тайме они постоянно нарушали правила и мазали со всех позиций, а «Уфа» дисциплинированно оборонялась и мало что позволяла хозяевам. «Оренбург» к концу первого тайма свалился на простейшие подачи в штрафную, а для команды Стукалова это привычная территория.
После перерыва игра совсем не изменилась. Хозяева все так же с трудом создавали моменты, а в начале второго тайма получили еще один глупый пенальти — на этот раз Камилов сделал счет 0:2. На тот момент казалось, что «Оренбург» уже не вернется в матч, настолько инертно выглядели уральцы. Но Личка сделал несколько замен, которые позволили хозяевам активизироваться и наконец-то забить. С игры у «Оренбурга» ничего не получалось, однако помог штрафной, с которого Гойкович отыграл один мяч.
В психологическом плане «Уфа», может быть, имела преимущество. Но, как показал финиш встречи, у гостей наблюдались проблемы с «физикой». Башкирская команда заметно устала и оставляла все больше свободных зон для хозяев. Только и здесь «Оренбург» не мог забить с игры, зато пришел на помощь штрафной — вторая волна атаки после него завершилась голом капитана Малых. Это был знаковый гол еще и потому, что он правша и правый защитник, а забил с левой ноги от штанги.
Концовка осталась за «Оренбургом», но в добавленное время он потерял ключевого защитника — 39-летний Ойеволе получил красную карточку за лишение соперника явной возможности забить. Правда, у «Уфы» уже не оставалось времени на реализацию большинства, так что матч так и завершился вничью — 2:2. «Оренбург» показал, что характер есть не только у «Уфы».
Однако башкирская команда все равно уезжает домой с преимуществом — в стыках действует правило гостевого гола.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0