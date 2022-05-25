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«Оренбург» рвется в РПЛ — отыгрался с 0:2. Но все решится в Уфе

«Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью в первом стыковом матче
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
25 мая. «Оренбург» — «Уфа» — 2:2.
Фото ФК «Оренбург»
Первый стыковой матч «Оренбург» — «Уфа» завершился вничью — 2:2.
Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Уфа
Голы
Агаларов, 19 (0:1), Камилов, 62 (0:2), Гойкович, 70 (1:2), Малых, 84 (2:2)
Оренбург
Гошев Полуяхтов (Титков, 64) Малых Гойкович Ойеволе Аюпов Ковалев (Прудников, 78) Эктов Капленко (Хотулев, 90+5) Обухов (Сычевой, 63) Фамейе
Уфа
Чичкан Плиев Никитин Йокич (Сухов, 56) Журавлев Фищенко Кабутов (Голубев, 55) Мрзляк (Емельянов, 90) Камилов Агаларов (Ортис, 56) Касинтура (Жамалетдинов, 77)
Предупреждения
Малых 65’, Титков 66’, Сычевой 79’  -  Касинтура 31’, Мрзляк 73’, Журавлев 83’
Удаления
Ойеволе 90+4’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Мухтаров (Петрозаводск) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Мешков (Дмитров) Мосякин (Москва)

Это противостояние в любом случае завершится спортивной трагедией. Но по разным причинам, так как пути «Уфы» и «Оренбурга» к стыкам совершенно непохожи.

Для башкирской команды попадание в переходные матчи — подвиг: в двух последних турах РПЛ ей обязательно нужно было побеждать сначала «Арсенал», а потом «Рубин», и она сделала это. Если «Уфа» в итоге не останется в премьер-лиге, то весь героизм и феноменальная игра в Казани окажутся напрасными.

Для уральской команды попадание в переходные матчи — неудача: «Оренбург» лидировал в ФНЛ большую часть сезона, а в начале апреля оторвался от ближайшего преследователя на целых семь очков. В последних трех турах команде Марцела Лички требовалась всего одна победа или осечки «Торпедо» с «Факелом». Но «Оренбург» и сам завершил сезон катастрофически, и главные конкуренты сыграли так, как было необходимо им. Если уральцы не выйдут в РПЛ, то это будет один из самых громких провалов в истории ФНЛ. Особенно на фоне прошлого сезона, когда «Оренбург» занял второе место, но не вышел в РПЛ из-за проблем с лицензированием.

Сейчас у бывшего «Газовика» с бюрократией все в порядке: одноименный стадион к следующему сезону будет вмещать необходимые 10 тысяч зрителей. Но внезапно проявились игровые проблемы. В последних турах первенства футболисты «Оренбурга» уже готовились праздновать успех и наверняка планировали в этих числах где-нибудь отдыхать. Однако вместо пляжа им приходится биться с грозной «Уфой», которая в двух последних матчах РПЛ отправила в ФНЛ две опытные команды элитной лиги — «Арсенал» и «Рубин».

Психологическое преимущество явно было на стороне команды Алексея Стукалова. Болельщики «Уфы» могли лишь опасаться того, что все эмоции команды остались в казанской раздевалке, — главному тренеру даже стало плохо после победы над «Рубином», но в Оренбург Стукалов приехал и руководил командой.

«Уфа» вообще действовала смелее в первом тайме — и мячом владела больше, и атаковала чаще (особенно правым флангом). А «Оренбург» заметно нервничал, что привело к пропущенному голу: вратарь хозяев Гошев и защитник Гойкович привезли пенальти в свои ворота, а Агаларов уверенно его реализовал.

Личка ошибся с Гошевым — тренер решил поменять основного голкипера Кеняйкина после его неуверенной игры в последних матчах, но и сменщик сыграл не лучшим образом. Правда, и полевые футболисты «Оренбурга» выглядели блекло. В первом тайме они постоянно нарушали правила и мазали со всех позиций, а «Уфа» дисциплинированно оборонялась и мало что позволяла хозяевам. «Оренбург» к концу первого тайма свалился на простейшие подачи в штрафную, а для команды Стукалова это привычная территория.

После перерыва игра совсем не изменилась. Хозяева все так же с трудом создавали моменты, а в начале второго тайма получили еще один глупый пенальти — на этот раз Камилов сделал счет 0:2. На тот момент казалось, что «Оренбург» уже не вернется в матч, настолько инертно выглядели уральцы. Но Личка сделал несколько замен, которые позволили хозяевам активизироваться и наконец-то забить. С игры у «Оренбурга» ничего не получалось, однако помог штрафной, с которого Гойкович отыграл один мяч.

В психологическом плане «Уфа», может быть, имела преимущество. Но, как показал финиш встречи, у гостей наблюдались проблемы с «физикой». Башкирская команда заметно устала и оставляла все больше свободных зон для хозяев. Только и здесь «Оренбург» не мог забить с игры, зато пришел на помощь штрафной — вторая волна атаки после него завершилась голом капитана Малых. Это был знаковый гол еще и потому, что он правша и правый защитник, а забил с левой ноги от штанги.

Концовка осталась за «Оренбургом», но в добавленное время он потерял ключевого защитника — 39-летний Ойеволе получил красную карточку за лишение соперника явной возможности забить. Правда, у «Уфы» уже не оставалось времени на реализацию большинства, так что матч так и завершился вничью — 2:2. «Оренбург» показал, что характер есть не только у «Уфы».

Однако башкирская команда все равно уезжает домой с преимуществом — в стыках действует правило гостевого гола.

Футбол
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ФК Оренбург
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