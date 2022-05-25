Лантратов толкнул болбоя, а Григалава матерился в камеру. Сыграют ли они после скандала в Хабаровске?
Подмосковный клуб пропустил уже на 14-й минуте, а потом тщетно пытался забить в ответ. После часа игры, когда болбой не бросил Илье Лантратову мяч, тот сам забрал его. Голкипер «Химок» перепрыгнул через рекламный щит и толкнул мальчика, который упал и поднялся только с помощью запасных футболистов армейцев. По словам болбоя, вратарь ударил его локтем в лицо.
Чуть позже Лантратов снова прибежал за щит, чтобы взять мяч, и в резкой форме попросил болбоев пошевелиться: ««***, дайте мяч».
На видео отметился и Гиа Григалава, который обматерил снимавшего: «Убери **** камеру, ублюдок!» Защитник гостей за оскорбления получил желтую карточку. Главный судья Владимир Москалев явно не слышал, что дословно игрок кричал снимавшему сотруднику «СКА-Хабаровска».
Резервный судья Павел Шадыханов после первой затяжки времени подошел к болбоям и мужчине в экипировке «СКА-Хабаровска»: «Давайте внимательнее. У нас есть ВАР. Вы сейчас уйдете отсюда, поняли? Сейчас всех отсюда выгоню! Вы провоцируете это! Вам понятно? Мы не глупые и все видим! Будьте добры! Никто никого не бил!» В этот момент к ним как раз подбегал повторно выскочивший за поле вратарь гостей.
После финального свистка Лантратов подошел к мальчишке и извинился. Вратарь обнял болбоя, подарил футболку и затем сделал с ним общее фото.
«Что случилось? Да все нормально, просто мяч не отдавал мне. Резко у него забрал», — объяснил свое поведение на поле Илья. Также голкипер и пострадавший о чем-то поговорили, и болбой рассказал, что принял извинения и не в обиде: «Все нормально. Эмоции, стыковые матчи. Все бывает, понимаю».
Сам Лантратов позже сказал «СЭ», что сожалеет о случившемся: «Очень хотел быстрее начать атаку, но болбои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей. Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча. Его понимаю прекрасно, он поддерживает свою команду. Мы поговорили в подтрибунке, он попросил футболку — конфликт уладили».
Лантратова и Григалаву могут наказать?
За этот инцидент арбитр встречи Владимир Москалев не наказал Лантратова, хотя вратарь заслуживал удаление: он вел себя агрессивно, грубо толкнул мальчика, что должно караться красной карточкой.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что его комитет на этой неделе может изучить инцидент: «КДК РФС запросил все необходимые документы официальных лиц, включая рапорты от главного арбитра и VAR. После изучения всех материалов будет принято решение о вынесении эпизодов во втором тайме с участием Гии Григалавы и Ильи Лантратова на заседание КДК, которое может состояться в пятницу».
Согласно дисциплинарному регламенту, за оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики в отношении других участников матча или неофициальных лиц дисквалификация может составить до четырех матчей.
Если КДК оценит действия Лантратов и Григалавы как нарушение регламента и оценит их действия как оскорбительные, то ответный матч в Химках они пропустят. Эта встреча со «СКА-Хабаровском» пройдет 28 мая — уже после решения КДК.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0