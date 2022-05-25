Лантратов толкнул болбоя, а Григалава матерился в камеру. Сыграют ли они после скандала в Хабаровске?

Во время первого стыкового матча между «СКА-Хабаровском» «Химками» (1:0) сдали нервы у голкипера гостей.

Подмосковный клуб пропустил уже на 14-й минуте, а потом тщетно пытался забить в ответ. После часа игры, когда болбой не бросил Илье Лантратову мяч, тот сам забрал его. Голкипер «Химок» перепрыгнул через рекламный щит и толкнул мальчика, который упал и поднялся только с помощью запасных футболистов армейцев. По словам болбоя, вратарь ударил его локтем в лицо.

Чуть позже Лантратов снова прибежал за щит, чтобы взять мяч, и в резкой форме попросил болбоев пошевелиться: ««***, дайте мяч».

На видео отметился и Гиа Григалава, который обматерил снимавшего: «Убери **** камеру, ублюдок!» Защитник гостей за оскорбления получил желтую карточку. Главный судья Владимир Москалев явно не слышал, что дословно игрок кричал снимавшему сотруднику «СКА-Хабаровска».

Защитник «Химок» Гиа Григалава.

Резервный судья Павел Шадыханов после первой затяжки времени подошел к болбоям и мужчине в экипировке «СКА-Хабаровска»: «Давайте внимательнее. У нас есть ВАР. Вы сейчас уйдете отсюда, поняли? Сейчас всех отсюда выгоню! Вы провоцируете это! Вам понятно? Мы не глупые и все видим! Будьте добры! Никто никого не бил!» В этот момент к ним как раз подбегал повторно выскочивший за поле вратарь гостей.

После финального свистка Лантратов подошел к мальчишке и извинился. Вратарь обнял болбоя, подарил футболку и затем сделал с ним общее фото.

«Что случилось? Да все нормально, просто мяч не отдавал мне. Резко у него забрал», — объяснил свое поведение на поле Илья. Также голкипер и пострадавший о чем-то поговорили, и болбой рассказал, что принял извинения и не в обиде: «Все нормально. Эмоции, стыковые матчи. Все бывает, понимаю».

Сам Лантратов позже сказал «СЭ», что сожалеет о случившемся: «Очень хотел быстрее начать атаку, но болбои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей. Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча. Его понимаю прекрасно, он поддерживает свою команду. Мы поговорили в подтрибунке, он попросил футболку — конфликт уладили».

Лантратова и Григалаву могут наказать?

За этот инцидент арбитр встречи Владимир Москалев не наказал Лантратова, хотя вратарь заслуживал удаление: он вел себя агрессивно, грубо толкнул мальчика, что должно караться красной карточкой.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что его комитет на этой неделе может изучить инцидент: «КДК РФС запросил все необходимые документы официальных лиц, включая рапорты от главного арбитра и VAR. После изучения всех материалов будет принято решение о вынесении эпизодов во втором тайме с участием Гии Григалавы и Ильи Лантратова на заседание КДК, которое может состояться в пятницу».

Согласно дисциплинарному регламенту, за оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики в отношении других участников матча или неофициальных лиц дисквалификация может составить до четырех матчей.

Если КДК оценит действия Лантратов и Григалавы как нарушение регламента и оценит их действия как оскорбительные, то ответный матч в Химках они пропустят. Эта встреча со «СКА-Хабаровском» пройдет 28 мая — уже после решения КДК.