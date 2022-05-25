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Лантратов толкнул болбоя, а Григалава матерился в камеру. Сыграют ли они после скандала в Хабаровске?

Вратарь «Химок» Лантратов извинился перед болбоем после матча со «СКА-Хабаровском»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Конфликт вратаря «Химок» Ильи Лантратова с болбоем «СКА-Хабаровска».
Фото «СЭ»
Защитник «Химок» Гиа Григалава.
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Во время первого стыкового матча между «СКА-Хабаровском» и «Химками» (1:0) сдали нервы у голкипера гостей.

Подмосковный клуб пропустил уже на 14-й минуте, а потом тщетно пытался забить в ответ. После часа игры, когда болбой не бросил Илье Лантратову мяч, тот сам забрал его. Голкипер «Химок» перепрыгнул через рекламный щит и толкнул мальчика, который упал и поднялся только с помощью запасных футболистов армейцев. По словам болбоя, вратарь ударил его локтем в лицо.

Чуть позже Лантратов снова прибежал за щит, чтобы взять мяч, и в резкой форме попросил болбоев пошевелиться: ««***, дайте мяч».

На видео отметился и Гиа Григалава, который обматерил снимавшего: «Убери **** камеру, ублюдок!» Защитник гостей за оскорбления получил желтую карточку. Главный судья Владимир Москалев явно не слышал, что дословно игрок кричал снимавшему сотруднику «СКА-Хабаровска».

Защитник "Химок" Гиа Григалава.
Защитник «Химок» Гиа Григалава.

Резервный судья Павел Шадыханов после первой затяжки времени подошел к болбоям и мужчине в экипировке «СКА-Хабаровска»: «Давайте внимательнее. У нас есть ВАР. Вы сейчас уйдете отсюда, поняли? Сейчас всех отсюда выгоню! Вы провоцируете это! Вам понятно? Мы не глупые и все видим! Будьте добры! Никто никого не бил!» В этот момент к ним как раз подбегал повторно выскочивший за поле вратарь гостей.

После финального свистка Лантратов подошел к мальчишке и извинился. Вратарь обнял болбоя, подарил футболку и затем сделал с ним общее фото.

«Что случилось? Да все нормально, просто мяч не отдавал мне. Резко у него забрал», — объяснил свое поведение на поле Илья. Также голкипер и пострадавший о чем-то поговорили, и болбой рассказал, что принял извинения и не в обиде: «Все нормально. Эмоции, стыковые матчи. Все бывает, понимаю».

Сам Лантратов позже сказал «СЭ», что сожалеет о случившемся: «Очень хотел быстрее начать атаку, но болбои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей. Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча. Его понимаю прекрасно, он поддерживает свою команду. Мы поговорили в подтрибунке, он попросил футболку — конфликт уладили».

Голкипер &laquo;Химок&raquo; Илья Лантратов оттолкнул болбоя. Голкипер «Химок» оттолкнул болбоя, а Хабаровск приблизил Глушакова и Юрана к вылету из РПЛ

Лантратова и Григалаву могут наказать?

За этот инцидент арбитр встречи Владимир Москалев не наказал Лантратова, хотя вратарь заслуживал удаление: он вел себя агрессивно, грубо толкнул мальчика, что должно караться красной карточкой.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что его комитет на этой неделе может изучить инцидент: «КДК РФС запросил все необходимые документы официальных лиц, включая рапорты от главного арбитра и VAR. После изучения всех материалов будет принято решение о вынесении эпизодов во втором тайме с участием Гии Григалавы и Ильи Лантратова на заседание КДК, которое может состояться в пятницу».

Согласно дисциплинарному регламенту, за оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики в отношении других участников матча или неофициальных лиц дисквалификация может составить до четырех матчей.

Если КДК оценит действия Лантратов и Григалавы как нарушение регламента и оценит их действия как оскорбительные, то ответный матч в Химках они пропустят. Эта встреча со «СКА-Хабаровском» пройдет 28 мая — уже после решения КДК.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 12:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:0
Химки
Голы
Эммерсон, 14 (1:0)
СКА-Хабаровск
Сугробов Эммерсон Фомин Мануйлов (Тихонов, 75) Шищенко Гащенков Квеквескири Цаллагов Караев (Брагин, 80) Алиев (Гаглоев, 83) Гонгадзе
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Филин Боженов Григалава Глушаков Главчич (Долгов, 58) Кухарчук (Жумабеков, 58) Магомедов
Предупреждения
Мануйлов 42’, Гонгадзе 65’, Фомин 84’, Сугробов 90+2’  -  Главчич 41’, Григалава 72’, Долгов 74’
Судьи
Москалев (Воронеж) Миневич (Смоленск) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Мурашов (Москва)
Гиа Григалава
Илья Лантратов
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ФК СКА-Хабаровск
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3
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4
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5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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