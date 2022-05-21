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Позор «Рубина»: клуб вылетел в ФНЛ, а Слуцкий сбежал от вопросов журналистов

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Рубин» вылетел в ФНЛ.
Фото ФК «Рубин»
Собкор «СЭ» — о провале казанского клуба и лично Слуцкого, который вылетел в ФНЛ впервые в истории.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:2
Уфа
Голы
Лисакович, 37 (1:0), Камилов, 54 (1:1), Ортис, 90 (1:2)
Нереализованный пенальти
Лисакович 90
Рубин
Медведев Тесленко Тальби Бакаев (Онугха, 70) Ломовицкий Апшацев (Кузнецов, 63) Зуев Абильдгор Самошников Кучаев (Мусаев, 89) Лисакович
Уфа
Чичкан Плиев Никитин Йокич (Журавлев, 51) Сухов (Камилов, 46) Фищенко (Кротов, 46) Кабутов (Ортис, 73) Урунов Иванов Агаларов (Мрзляк, 90+6) Касинтура
Предупреждения
Кучаев 81’, Тесленко 85’, Самошников 90+10’  -  Йокич 36’, Иванов 68’, Агаларов 84’, Мрзляк 90+10’, Урунов 90+10’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Стипиди (Краснодар) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва)

«Рубин» заслужил вылет. Не спасли ни премиальные, ни полные трибуны

После поражения от «Уфы» игроки «Рубина» минут десять не могли встать с газона. Александра Ломовицкого прибежал поддержать мальчик, выбежавший с трибуны. А Солтмурад Бакаев в слезах стоял у фан-сектора и слушал накопившиеся претензии болельщиков. Один из них даже не сдержался и пытался утешить футболиста.

Из всей команды слово перед фанатами смог взять только Владислав Игнатьев, который с мегафоном выдал речь про то, что команде стыдно за случившееся.

С журналистами набралась смелости пообщаться лишь пара игроков: Константин Кучаев, тот же Игнатьев и Бакаев. Остальные либо игнорировали вопросы, либо просто скрывались.

Пресс-конференция главного тренера Леонида Слуцкого тоже сорвалась. Сначала в клубе сказали, что он просто не придет, но затем коуч поменял решение и появился в пресс-центре, извинившись перед болельщиками. На вопросы журналистов Слуцкий отвечать отказался, быстро покинув зал, переполненный репортерами.

У выхода со стадиона Слуцкий тоже проигнорировал вопросы о своем будущем и молча отправился в машину вместе со спортивным директором Олегом Яровинским.

Ответить, что будет с «Рубином» и чего ждать дальше, смелости в себе никто не нашел.

Сложно найти какие-то слова, когда команда за второй круг набрала семь очков — меньше всех в лиге. Антирекорды этого сезона войдут в историю надолго, и даже рассказы про отъезд легионеров и невезение никак не изменят того, что «Рубин» заслужил вылет и по игре был худшей командой РПЛ в этом сезоне.

Почему «Рубин» не уволил Слуцкого и в чем причины краха команды?

Кажется, в любом другом клубе за такие результаты тренера уволили бы уже давно, не дожидались бы такого падения. В «Рубине» за Слуцкого держались до последнего, даже несмотря на чудовищные провалы и постыдные разгромы.

По информации «СЭ», весной Слуцкий хотел покинуть клуб и собирал вещи, чтобы улететь из Казани в Москву. Но тренера убедил остаться генеральный директор Рустем Сайманов: «Надо довести дело до конца».

Между тренером и руководителем теплые дружеские отношения. Два года назад Сайманов долго уговаривал Слуцкого прийти в проект «Рубина», убеждал и объяснял, какой клуб хочет построить. Именно из-за Сайманова Слуцкий выбрал «Рубин», а не, к примеру, «Динамо», которое тогда тоже вело переговоры с тренером.

Юрий Газинский (&laquo;Краснодар&raquo;) и&nbsp;Константин Кучаев (&laquo;Рубин&raquo;). «Рубин» летит на дно. Слуцкий не хочет бросать команду и говорит, что рискует репутацией

Сам коуч видит в Сайманове идеального руководителя, который как единомышленник вовлечен в работу и не создает напряжение, как бывает в столичных клубах, когда подковерная борьба зачастую мешает тренеру сосредоточиться на своих обязанностях. Поэтому год назад Слуцкий и говорил, что время в «Рубине» — самое счастливое в его жизни.

Что же поменялось? Глобально ничего: у Слуцкого был полный кредит доверия даже в ситуации, когда команда летела в пропасть. Несколько собеседников «СЭ» в клубе говорят, что Сайманов реально верил в Слуцкого и в то, что тот может спасти команду от вылета. Возможно, менеджер решил не создавать панику и не вводить тренера в стресс в тяжелой ситуации, когда отовсюду требуют его уволить. Слуцкий часто говорил о том, что ставит на кон свою репутацию: вылет в ФНЛ может серьезно ее подорвать. Но никто не говорит, что и Сайманов делал то же самое, продолжая верить в тренера, — настолько крепкие у них отношения.

Такая связь реально помогла казанцам занять четвертое место в прошлом сезоне, провести качественную селекцию и стать заметной в лиге командой. И она же имеет обратный эффект. В «Рубине» часто восторженно говорили о семейной атмосфере и дружеских отношениях руководства с тренерским штабом. Слуцкий с помощниками ходил на стендап, на квизы, в рестораны, на какие-то семейные события. Тимбилдинг с игроками — важная часть его работы в клубе, который пытается выстроить эмоциональную связь с футболистами.

Такой подход очень многие называют верным. Но в то же время в такой атмосфере семейности исчезает элемент критики и жесткой требовательности друг к другу. Потому что жестко говорить с друзьями непросто, а Слуцкий в «Рубине» был ими окружен. И трудно найти в его окружении человека, который бы мог оспорить его идеи, высказать другую точку зрения. А иногда это очень нужно тренеру — подсказать, что он ошибся. Как и признать, что у него не получается. Уволить друга — тяжело.

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В итоге «Рубин» стал заложником этой семейственности. Слуцкий даже намекнул на то, что лучше вылететь всем вместе, чем бросить клуб.

«Я мог тоже сказать: «Спасибо, я пошел, команда на десятом месте, я очень рискую своей репутацией». Но если мы начали это делать вместе и если мы приглашали футболистов, у нас внутри прекрасный контакт с ребятами, они стараются, нет внутренних проблем, мне кажется, что сейчас развернуться и уйти — это самое последнее. Лучше погибнуть в бою всем вместе, как в сериале «Перевал Дятлова», — рассказывал тренер после поражения от «Краснодара».

Эта идея «лучше провалиться, но зато всем вместе» — не только Слуцкого, а всего штаба и менеджмента «Рубина». С таким подходом казанцы могут начать новый сезон в ФНЛ.

Плохой состав «Рубина» — миф. Но в него поверила даже команда

После поражений Слуцкий часто акцентировал внимание на составе «Рубина», который покинули шесть легионеров: Андерс Дрейер, Хвича Кварацхелия, Филипп Уремович, Сильвие Бегич, Хван Ин Бом и Сеяд Хакшабанович. Их тренер называл игроками стартового состава и отмечал, что без них «Рубин» превратился в группу футболистов.

«Физически мы не можем наиграть какие-то вещи в атаке и в обороне. Мы не были этим вариантом состава на сборах. Сейчас мы — набор игроков», — объяснял он вылет от «Енисея» в Кубке России.

Как это психологически влияет на оставшихся в клубе футболистов — другой вопрос. Вряд ли после таких слов Слуцкого мотивации стало больше.

Но неужели без нескольких легионеров (да, важных и качественных) лучшее, на что способен «Рубин», — получать по шесть голов, проигрывать всем конкурентам из подвала таблицы и обновлять антирекорды? Сомнительно, что нынешний уровень команды настолько низок, чтобы Слуцкий мог оправдываться этим всю весну.

&laquo;Сочи&raquo; на&nbsp;выезде разгромил &laquo;Рубин&raquo;. 0:6 от «Сочи» — самое крупное поражение в карьере Слуцкого. Но тренер не намерен уходить из «Рубина»

Дрейер забил 8 голов в 14 матчах, Уремович — самый опытный легионер клуба, выступавший в Казани еще при Курбане Бердыеве, а Хакшабанович — основной исполнитель стандартов (хотя статистика в этом сезоне не очень — «1+3» в 20 матчах и нереализованный пенальти в противостоянии с «Ракувом»).

Да, заменить этих игроков полноценно некем, но перестроить игру так, чтобы хотя бы избежать постыдных поражений, — реально. Тем более что Хван Ин Бом выбыл еще на сборах до рестарта сезона, а Кварацхелия проводил неудачный отрезок, и даже с ним в составе «Рубин» играл неважно: например, получил шесть голов от ЦСКА в последнем матче грузина за казанцев.

Уехали шесть футболистов, но остались другие двадцать, которые были на зимних сборах, находились в тренировочном цикле, регулярно играли в контрольных матчах. Но о них Слуцкий высказывался так, будто они были какой-то массовкой для Кварацхелии и Дрейера и просто провели два месяца в Турции как туристы. В клубе достаточно игроков с большим опытом: Александр Зуев, Игнатьев, Георгий Зотов, Юрий Дюпин, Кучаев, Виталий Лисакович. Есть молодые игроки хорошего уровня: Илья Самошников, Бакаев, Ломовицкий, Леон Мусаев, Егор Тесленко. Даже несколько легионеров остались: Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор.

Так почему «Рубин» с отъездом шести игроков, пусть и важных, вдруг перестал быть командой? Почему оставшиеся в клубе игроки вдруг превратились в набор футболистов? Хотя многие выступали в больших клубах: «Локомотиве», «Спартаке», ЦСКА и «Зените». Хотя у того же «Краснодара» или «Ростова» выходят молодые игроки вообще без опыта в РПЛ.

Да, спад «Рубина» был ожидаем. Никто и не рассчитывал, что Слуцкий с такими потерями будет конкурировать за место в топ-6. Но пропускать по шесть голов, позволить «Енисею» надругаться над тобой, проиграть прямым конкурентам два матча и вылететь — это стыдно. И тут не может быть отсылок к классу команды, потому что у «Урала» или «Уфы» его точно не больше. Состав «Рубина» им не уступает.

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Слуцкий создал миф о том, что у казанцев слабый состав, который не способен биться. На первый взгляд действительно может показаться, что, раз уехали все топовые легионеры, команда развалилась. Но ресурсы для сохранения прописки в РПЛ у «Рубина» точно были, и они не хуже, чем у конкурентов.

Почему эти ресурсы не удалось использовать эффективнее — вопрос к тренерскому штабу. К сожалению, Слуцкий не захотел ничего объяснять, не стал говорить о своих просчетах. Хотя в случаях с ошибками судей посвящал им целые спичи.

И это не очень последовательно. Когда тренер не единожды заявляет, что уровень игроков ниже, чем у соперника, и они даже не команда, а о своих просчетах молчит — это похоже на попытку увести внимание со своих ошибок. С таким подходом изначально было очень трудно выбраться со дна и сохранить лицо. «Рубин» его так и не сохранил.

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