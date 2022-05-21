Позор «Рубина»: клуб вылетел в ФНЛ, а Слуцкий сбежал от вопросов журналистов

Собкор «СЭ» — о провале казанского клуба и лично Слуцкого, который вылетел в ФНЛ впервые в истории.

«Рубин» заслужил вылет. Не спасли ни премиальные, ни полные трибуны

После поражения от «Уфы» игроки «Рубина» минут десять не могли встать с газона. Александра Ломовицкого прибежал поддержать мальчик, выбежавший с трибуны. А Солтмурад Бакаев в слезах стоял у фан-сектора и слушал накопившиеся претензии болельщиков. Один из них даже не сдержался и пытался утешить футболиста.

Из всей команды слово перед фанатами смог взять только Владислав Игнатьев, который с мегафоном выдал речь про то, что команде стыдно за случившееся.

С журналистами набралась смелости пообщаться лишь пара игроков: Константин Кучаев, тот же Игнатьев и Бакаев. Остальные либо игнорировали вопросы, либо просто скрывались.

Пресс-конференция главного тренера Леонида Слуцкого тоже сорвалась. Сначала в клубе сказали, что он просто не придет, но затем коуч поменял решение и появился в пресс-центре, извинившись перед болельщиками. На вопросы журналистов Слуцкий отвечать отказался, быстро покинув зал, переполненный репортерами.

У выхода со стадиона Слуцкий тоже проигнорировал вопросы о своем будущем и молча отправился в машину вместе со спортивным директором Олегом Яровинским.

Ответить, что будет с «Рубином» и чего ждать дальше, смелости в себе никто не нашел.

Сложно найти какие-то слова, когда команда за второй круг набрала семь очков — меньше всех в лиге. Антирекорды этого сезона войдут в историю надолго, и даже рассказы про отъезд легионеров и невезение никак не изменят того, что «Рубин» заслужил вылет и по игре был худшей командой РПЛ в этом сезоне.

Почему «Рубин» не уволил Слуцкого и в чем причины краха команды?

Кажется, в любом другом клубе за такие результаты тренера уволили бы уже давно, не дожидались бы такого падения. В «Рубине» за Слуцкого держались до последнего, даже несмотря на чудовищные провалы и постыдные разгромы.

По информации «СЭ», весной Слуцкий хотел покинуть клуб и собирал вещи, чтобы улететь из Казани в Москву. Но тренера убедил остаться генеральный директор Рустем Сайманов: «Надо довести дело до конца».

Между тренером и руководителем теплые дружеские отношения. Два года назад Сайманов долго уговаривал Слуцкого прийти в проект «Рубина», убеждал и объяснял, какой клуб хочет построить. Именно из-за Сайманова Слуцкий выбрал «Рубин», а не, к примеру, «Динамо», которое тогда тоже вело переговоры с тренером.

Сам коуч видит в Сайманове идеального руководителя, который как единомышленник вовлечен в работу и не создает напряжение, как бывает в столичных клубах, когда подковерная борьба зачастую мешает тренеру сосредоточиться на своих обязанностях. Поэтому год назад Слуцкий и говорил, что время в «Рубине» — самое счастливое в его жизни.

Что же поменялось? Глобально ничего: у Слуцкого был полный кредит доверия даже в ситуации, когда команда летела в пропасть. Несколько собеседников «СЭ» в клубе говорят, что Сайманов реально верил в Слуцкого и в то, что тот может спасти команду от вылета. Возможно, менеджер решил не создавать панику и не вводить тренера в стресс в тяжелой ситуации, когда отовсюду требуют его уволить. Слуцкий часто говорил о том, что ставит на кон свою репутацию: вылет в ФНЛ может серьезно ее подорвать. Но никто не говорит, что и Сайманов делал то же самое, продолжая верить в тренера, — настолько крепкие у них отношения.

Такая связь реально помогла казанцам занять четвертое место в прошлом сезоне, провести качественную селекцию и стать заметной в лиге командой. И она же имеет обратный эффект. В «Рубине» часто восторженно говорили о семейной атмосфере и дружеских отношениях руководства с тренерским штабом. Слуцкий с помощниками ходил на стендап, на квизы, в рестораны, на какие-то семейные события. Тимбилдинг с игроками — важная часть его работы в клубе, который пытается выстроить эмоциональную связь с футболистами.

Такой подход очень многие называют верным. Но в то же время в такой атмосфере семейности исчезает элемент критики и жесткой требовательности друг к другу. Потому что жестко говорить с друзьями непросто, а Слуцкий в «Рубине» был ими окружен. И трудно найти в его окружении человека, который бы мог оспорить его идеи, высказать другую точку зрения. А иногда это очень нужно тренеру — подсказать, что он ошибся. Как и признать, что у него не получается. Уволить друга — тяжело.

В итоге «Рубин» стал заложником этой семейственности. Слуцкий даже намекнул на то, что лучше вылететь всем вместе, чем бросить клуб.

«Я мог тоже сказать: «Спасибо, я пошел, команда на десятом месте, я очень рискую своей репутацией». Но если мы начали это делать вместе и если мы приглашали футболистов, у нас внутри прекрасный контакт с ребятами, они стараются, нет внутренних проблем, мне кажется, что сейчас развернуться и уйти — это самое последнее. Лучше погибнуть в бою всем вместе, как в сериале «Перевал Дятлова», — рассказывал тренер после поражения от «Краснодара».

Эта идея «лучше провалиться, но зато всем вместе» — не только Слуцкого, а всего штаба и менеджмента «Рубина». С таким подходом казанцы могут начать новый сезон в ФНЛ.

Плохой состав «Рубина» — миф. Но в него поверила даже команда

После поражений Слуцкий часто акцентировал внимание на составе «Рубина», который покинули шесть легионеров: Андерс Дрейер, Хвича Кварацхелия, Филипп Уремович, Сильвие Бегич, Хван Ин Бом и Сеяд Хакшабанович. Их тренер называл игроками стартового состава и отмечал, что без них «Рубин» превратился в группу футболистов.

«Физически мы не можем наиграть какие-то вещи в атаке и в обороне. Мы не были этим вариантом состава на сборах. Сейчас мы — набор игроков», — объяснял он вылет от «Енисея» в Кубке России.

Как это психологически влияет на оставшихся в клубе футболистов — другой вопрос. Вряд ли после таких слов Слуцкого мотивации стало больше.

Но неужели без нескольких легионеров (да, важных и качественных) лучшее, на что способен «Рубин», — получать по шесть голов, проигрывать всем конкурентам из подвала таблицы и обновлять антирекорды? Сомнительно, что нынешний уровень команды настолько низок, чтобы Слуцкий мог оправдываться этим всю весну.

Дрейер забил 8 голов в 14 матчах, Уремович — самый опытный легионер клуба, выступавший в Казани еще при Курбане Бердыеве, а Хакшабанович — основной исполнитель стандартов (хотя статистика в этом сезоне не очень — «1+3» в 20 матчах и нереализованный пенальти в противостоянии с «Ракувом»).

Да, заменить этих игроков полноценно некем, но перестроить игру так, чтобы хотя бы избежать постыдных поражений, — реально. Тем более что Хван Ин Бом выбыл еще на сборах до рестарта сезона, а Кварацхелия проводил неудачный отрезок, и даже с ним в составе «Рубин» играл неважно: например, получил шесть голов от ЦСКА в последнем матче грузина за казанцев.

Уехали шесть футболистов, но остались другие двадцать, которые были на зимних сборах, находились в тренировочном цикле, регулярно играли в контрольных матчах. Но о них Слуцкий высказывался так, будто они были какой-то массовкой для Кварацхелии и Дрейера и просто провели два месяца в Турции как туристы. В клубе достаточно игроков с большим опытом: Александр Зуев, Игнатьев, Георгий Зотов, Юрий Дюпин, Кучаев, Виталий Лисакович. Есть молодые игроки хорошего уровня: Илья Самошников, Бакаев, Ломовицкий, Леон Мусаев, Егор Тесленко. Даже несколько легионеров остались: Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор.

Так почему «Рубин» с отъездом шести игроков, пусть и важных, вдруг перестал быть командой? Почему оставшиеся в клубе игроки вдруг превратились в набор футболистов? Хотя многие выступали в больших клубах: «Локомотиве», «Спартаке», ЦСКА и «Зените». Хотя у того же «Краснодара» или «Ростова» выходят молодые игроки вообще без опыта в РПЛ.

Да, спад «Рубина» был ожидаем. Никто и не рассчитывал, что Слуцкий с такими потерями будет конкурировать за место в топ-6. Но пропускать по шесть голов, позволить «Енисею» надругаться над тобой, проиграть прямым конкурентам два матча и вылететь — это стыдно. И тут не может быть отсылок к классу команды, потому что у «Урала» или «Уфы» его точно не больше. Состав «Рубина» им не уступает.

Слуцкий создал миф о том, что у казанцев слабый состав, который не способен биться. На первый взгляд действительно может показаться, что, раз уехали все топовые легионеры, команда развалилась. Но ресурсы для сохранения прописки в РПЛ у «Рубина» точно были, и они не хуже, чем у конкурентов.

Почему эти ресурсы не удалось использовать эффективнее — вопрос к тренерскому штабу. К сожалению, Слуцкий не захотел ничего объяснять, не стал говорить о своих просчетах. Хотя в случаях с ошибками судей посвящал им целые спичи.