Позор «Рубина»: клуб вылетел в ФНЛ, а Слуцкий сбежал от вопросов журналистов
«Рубин» заслужил вылет. Не спасли ни премиальные, ни полные трибуны
После поражения от «Уфы» игроки «Рубина» минут десять не могли встать с газона. Александра Ломовицкого прибежал поддержать мальчик, выбежавший с трибуны. А Солтмурад Бакаев в слезах стоял у фан-сектора и слушал накопившиеся претензии болельщиков. Один из них даже не сдержался и пытался утешить футболиста.
Из всей команды слово перед фанатами смог взять только Владислав Игнатьев, который с мегафоном выдал речь про то, что команде стыдно за случившееся.
С журналистами набралась смелости пообщаться лишь пара игроков: Константин Кучаев, тот же Игнатьев и Бакаев. Остальные либо игнорировали вопросы, либо просто скрывались.
Пресс-конференция главного тренера Леонида Слуцкого тоже сорвалась. Сначала в клубе сказали, что он просто не придет, но затем коуч поменял решение и появился в пресс-центре, извинившись перед болельщиками. На вопросы журналистов Слуцкий отвечать отказался, быстро покинув зал, переполненный репортерами.
У выхода со стадиона Слуцкий тоже проигнорировал вопросы о своем будущем и молча отправился в машину вместе со спортивным директором Олегом Яровинским.
Ответить, что будет с «Рубином» и чего ждать дальше, смелости в себе никто не нашел.
Сложно найти какие-то слова, когда команда за второй круг набрала семь очков — меньше всех в лиге. Антирекорды этого сезона войдут в историю надолго, и даже рассказы про отъезд легионеров и невезение никак не изменят того, что «Рубин» заслужил вылет и по игре был худшей командой РПЛ в этом сезоне.
Почему «Рубин» не уволил Слуцкого и в чем причины краха команды?
Кажется, в любом другом клубе за такие результаты тренера уволили бы уже давно, не дожидались бы такого падения. В «Рубине» за Слуцкого держались до последнего, даже несмотря на чудовищные провалы и постыдные разгромы.
По информации «СЭ», весной Слуцкий хотел покинуть клуб и собирал вещи, чтобы улететь из Казани в Москву. Но тренера убедил остаться генеральный директор Рустем Сайманов: «Надо довести дело до конца».
Между тренером и руководителем теплые дружеские отношения. Два года назад Сайманов долго уговаривал Слуцкого прийти в проект «Рубина», убеждал и объяснял, какой клуб хочет построить. Именно из-за Сайманова Слуцкий выбрал «Рубин», а не, к примеру, «Динамо», которое тогда тоже вело переговоры с тренером.
Сам коуч видит в Сайманове идеального руководителя, который как единомышленник вовлечен в работу и не создает напряжение, как бывает в столичных клубах, когда подковерная борьба зачастую мешает тренеру сосредоточиться на своих обязанностях. Поэтому год назад Слуцкий и говорил, что время в «Рубине» — самое счастливое в его жизни.
Что же поменялось? Глобально ничего: у Слуцкого был полный кредит доверия даже в ситуации, когда команда летела в пропасть. Несколько собеседников «СЭ» в клубе говорят, что Сайманов реально верил в Слуцкого и в то, что тот может спасти команду от вылета. Возможно, менеджер решил не создавать панику и не вводить тренера в стресс в тяжелой ситуации, когда отовсюду требуют его уволить. Слуцкий часто говорил о том, что ставит на кон свою репутацию: вылет в ФНЛ может серьезно ее подорвать. Но никто не говорит, что и Сайманов делал то же самое, продолжая верить в тренера, — настолько крепкие у них отношения.
Такая связь реально помогла казанцам занять четвертое место в прошлом сезоне, провести качественную селекцию и стать заметной в лиге командой. И она же имеет обратный эффект. В «Рубине» часто восторженно говорили о семейной атмосфере и дружеских отношениях руководства с тренерским штабом. Слуцкий с помощниками ходил на стендап, на квизы, в рестораны, на какие-то семейные события. Тимбилдинг с игроками — важная часть его работы в клубе, который пытается выстроить эмоциональную связь с футболистами.
Такой подход очень многие называют верным. Но в то же время в такой атмосфере семейности исчезает элемент критики и жесткой требовательности друг к другу. Потому что жестко говорить с друзьями непросто, а Слуцкий в «Рубине» был ими окружен. И трудно найти в его окружении человека, который бы мог оспорить его идеи, высказать другую точку зрения. А иногда это очень нужно тренеру — подсказать, что он ошибся. Как и признать, что у него не получается. Уволить друга — тяжело.
В итоге «Рубин» стал заложником этой семейственности. Слуцкий даже намекнул на то, что лучше вылететь всем вместе, чем бросить клуб.
«Я мог тоже сказать: «Спасибо, я пошел, команда на десятом месте, я очень рискую своей репутацией». Но если мы начали это делать вместе и если мы приглашали футболистов, у нас внутри прекрасный контакт с ребятами, они стараются, нет внутренних проблем, мне кажется, что сейчас развернуться и уйти — это самое последнее. Лучше погибнуть в бою всем вместе, как в сериале «Перевал Дятлова», — рассказывал тренер после поражения от «Краснодара».
Эта идея «лучше провалиться, но зато всем вместе» — не только Слуцкого, а всего штаба и менеджмента «Рубина». С таким подходом казанцы могут начать новый сезон в ФНЛ.
Плохой состав «Рубина» — миф. Но в него поверила даже команда
После поражений Слуцкий часто акцентировал внимание на составе «Рубина», который покинули шесть легионеров: Андерс Дрейер, Хвича Кварацхелия, Филипп Уремович, Сильвие Бегич, Хван Ин Бом и Сеяд Хакшабанович. Их тренер называл игроками стартового состава и отмечал, что без них «Рубин» превратился в группу футболистов.
«Физически мы не можем наиграть какие-то вещи в атаке и в обороне. Мы не были этим вариантом состава на сборах. Сейчас мы — набор игроков», — объяснял он вылет от «Енисея» в Кубке России.
Как это психологически влияет на оставшихся в клубе футболистов — другой вопрос. Вряд ли после таких слов Слуцкого мотивации стало больше.
Но неужели без нескольких легионеров (да, важных и качественных) лучшее, на что способен «Рубин», — получать по шесть голов, проигрывать всем конкурентам из подвала таблицы и обновлять антирекорды? Сомнительно, что нынешний уровень команды настолько низок, чтобы Слуцкий мог оправдываться этим всю весну.
Дрейер забил 8 голов в 14 матчах, Уремович — самый опытный легионер клуба, выступавший в Казани еще при Курбане Бердыеве, а Хакшабанович — основной исполнитель стандартов (хотя статистика в этом сезоне не очень — «1+3» в 20 матчах и нереализованный пенальти в противостоянии с «Ракувом»).
Да, заменить этих игроков полноценно некем, но перестроить игру так, чтобы хотя бы избежать постыдных поражений, — реально. Тем более что Хван Ин Бом выбыл еще на сборах до рестарта сезона, а Кварацхелия проводил неудачный отрезок, и даже с ним в составе «Рубин» играл неважно: например, получил шесть голов от ЦСКА в последнем матче грузина за казанцев.
Уехали шесть футболистов, но остались другие двадцать, которые были на зимних сборах, находились в тренировочном цикле, регулярно играли в контрольных матчах. Но о них Слуцкий высказывался так, будто они были какой-то массовкой для Кварацхелии и Дрейера и просто провели два месяца в Турции как туристы. В клубе достаточно игроков с большим опытом: Александр Зуев, Игнатьев, Георгий Зотов, Юрий Дюпин, Кучаев, Виталий Лисакович. Есть молодые игроки хорошего уровня: Илья Самошников, Бакаев, Ломовицкий, Леон Мусаев, Егор Тесленко. Даже несколько легионеров остались: Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор.
Так почему «Рубин» с отъездом шести игроков, пусть и важных, вдруг перестал быть командой? Почему оставшиеся в клубе игроки вдруг превратились в набор футболистов? Хотя многие выступали в больших клубах: «Локомотиве», «Спартаке», ЦСКА и «Зените». Хотя у того же «Краснодара» или «Ростова» выходят молодые игроки вообще без опыта в РПЛ.
Да, спад «Рубина» был ожидаем. Никто и не рассчитывал, что Слуцкий с такими потерями будет конкурировать за место в топ-6. Но пропускать по шесть голов, позволить «Енисею» надругаться над тобой, проиграть прямым конкурентам два матча и вылететь — это стыдно. И тут не может быть отсылок к классу команды, потому что у «Урала» или «Уфы» его точно не больше. Состав «Рубина» им не уступает.
Слуцкий создал миф о том, что у казанцев слабый состав, который не способен биться. На первый взгляд действительно может показаться, что, раз уехали все топовые легионеры, команда развалилась. Но ресурсы для сохранения прописки в РПЛ у «Рубина» точно были, и они не хуже, чем у конкурентов.
Почему эти ресурсы не удалось использовать эффективнее — вопрос к тренерскому штабу. К сожалению, Слуцкий не захотел ничего объяснять, не стал говорить о своих просчетах. Хотя в случаях с ошибками судей посвящал им целые спичи.
И это не очень последовательно. Когда тренер не единожды заявляет, что уровень игроков ниже, чем у соперника, и они даже не команда, а о своих просчетах молчит — это похоже на попытку увести внимание со своих ошибок. С таким подходом изначально было очень трудно выбраться со дна и сохранить лицо. «Рубин» его так и не сохранил.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0