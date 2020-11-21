Первое немецкое дерби в РПЛ. «Динамо» может обойти «Спартак»

На стадионе «Открытие Арена» будет жарко

В субботу дерби «Спартак» — «Динамо». Главное в советские времена, когда бело-голубые до последнего опережали оппонента по числу золотых медалей чемпионатов СССР. И только перед самым распадом Союза (1987 и 1989) красно-белые сначала догнали бело-голубых, а затем вышли вперед: 12 титулов против 11.

В российские времена, правда, соперничество медленно, но верно отходило на второй план на фоне борьбы «Спартака» и ЦСКА. Однако теперь все грозит вспыхнуть с новой силой. Достаточно сказать, что победа в очной встрече позволит динамовцам обойти принципиального соперника в таблице.

Еще недавно казалось, что они на разных полюсах: одни демонстрировали перчатку «Зениту» с первого места, другие отходили от вылета из еврокубков в Грузии и поражения от «Химок». Но четыре победы в последних пяти встречах подняли бело-голубых в квартет лидеров. И теперь до притормозившего «Спартака» всего два очка.

Зима не просто близко (с), она уже здесь! На тренировку — только в шапках ?#СпартакДинамо ? pic.twitter.com/ogAt0mwfzn — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 19, 2020

Перцу обязательно добавит противостояние немецких тренеров. Первое в истории РПЛ. Тренеры из Германии в тренде, они становятся чемпионами не только на родине, но и в Англии, Франции, даже Казахстане (Алексей Шпилевский недавно в интервью «СЭ» подробно объяснил, почему он — продукт именно той школы). Докатилась мода и до России, где Доменико Тедеско и Сандро Шварц пока имеют благожелательную прессу. Первый из прошлогоднего середняка сделал претендента на чемпионство, второй стартовал с трех побед. В субботу станем свидетелями интереснейшего тактического противостояния.

Противостояния, где многое способны решить мелочи. Скажем, кто из лидеров в каком состоянии подойдет к матчу. Здесь проблемы и у Тедеско — у Айртона была то ли болезнь и все тесты отрицательные, то ли коронавирус, из-за чего бразилец не ездил в свою олимпийскую сборную. Впрочем, левый защитник точно тренируется в общей группе — его можно видеть в видеосюжете клубной пресс-службы. А вот Соболев, не сыгравший с Сербией из-за проблем с коленом, и Джикия, почувствовавший дискомфорт уже в ходе матча, — уже свежие истории.

У «Динамо» же под вопросом целая группа людей. Шунин, Нойштедтер, Грулев и Комличенко не выходили в прошлом туре против «Локо» и пропустили значительную часть подготовительного процесса к «Спартаку». Теперь они в общей группе, но успеют ли набрать форму? Вопрос важнейший. Тем более что Паршивлюк и Шиманьски пропустят дерби из-за дисквалификации.

В любом случае на «Открытии» даже в пришедший в столицу морозец будет жарко. И можно только представить, какой стала бы атмосфера на трибунах, если бы не ковидные ограничения. Однако суровая действительность позволяет присутствовать на стадионе только семи тысячам зрителей, из которых лишь 350 — динамовцы.

? Наше дерби со «Спартаком» покажет «Матч ТВ» — включаем в субботу в 19:00 ? pic.twitter.com/Z2nHqRDl5B — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 18, 2020

Примирять же противоположные лагеря выпало Константину Бескову, 100-летний юбилей которого праздновался на днях. Обе команды в субботу выйдут на поле в майках, посвященных легенде.

Как раз под руководством Константина Ивановича «Спартак» в 1987-м догнал бело-голубых по числу золотых медалей. При нем же «Динамо» взяло свой последний до сих пор трофей — Кубок России в 1995-м.

Теперь оба клуба мечтают о новых вершинах. И победа в субботнем дерби настроит болельщиков на позитивный лад куда больше, чем в обычной встрече.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо». Игру покажет «Матч ТВ» в субботу, 21 ноября, начало трансляции — в 18.30 (мск).