Сегодня РФС объявил итоги очередного заседания экспертно-судейской комиссии. И почти сразу в одном из Telegram-каналов появилась выдержка из протокола, в которой описывалось, кто и как голосовал по одному из вопросов.

Решение ЭСК

Комиссия, в частности, дала оценку одному из решений Сергея Карасева, судившего матч «Ахмат» — «Зенит» (2:2). Тот провел игру с ошибками. Например, во втором тайме назначил 11-метровый удар в ворота гостей, решив, что Дмитрий Чистяков нарушил правила в единоборстве с Владимиром Ильиным. Судья вынес такой вердикт после вмешательства видеоассистента Станислава Васильева и просмотра видеозаписи. «СЭ» уже писал, что Карасев ошибся.

Такого же мнения придерживается ЭСК. «Инициатором контакта двух игроков стал футболист «Ахмата», — говорится в сообщении на сайте РФС. — Защитник выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер. В свою очередь, нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена».

Кашшаи

Как оказалось, такое решение комиссия приняла не единогласно. В распоряжении Telegram-канала «Проверим, проверим!» оказалась как минимум часть протокола.

Выяснилось, что Сергея Карасева поддержал его непосредственный начальник — руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи. Остальные (Сергей Зуев, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк) проголосовали за то, что 11-метровый удар назначен ошибочно.

Цель «слива»

Очевидно, что в Сети такая информация появилась неспроста. Основная версия- это удар по Кашшаи. Не секрет, что позиции венгра очень шаткие. В том числе потому, что он умудрился нажить себе врагов в нашем судейском мире. Быстро и легко.

Успешных результатов он в своей работе так и не добился. Скандалов и ошибок много. Да тут еще и конфликт с коллегами. Неудивительно, что пошли разговоры о его скорой отставке и возможной замене на серба Милорада Мажича.

А после игры в Грозном Кашшаи еще и дал такой повод усомниться в его профессионализме. Момент несложный, шесть экспертов придерживаются одного мнения, и только Виктор — противоположного. Как теперь отреагирует российское футбольное сообщество?

Карасев и Васильев

На самом деле остаются вопросы и к Карасеву с Васильевым. Они-то куда смотрели, крутя видеозапись? Пенальти, между прочим, был назначен при счете 2:1 в пользу «Зенита». Забив гол, Бернард Бериша отобрал у сине-бело-голубых два очка.