Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала неверным решение главного судьи матча 15-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — «Зенит» Сергея Карасева назначить пенальти в ворота команды из Санкт-Петербурга на 53-й минуте встречи.

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 53-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист «Ахмата». Защитник выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер. В свою очередь нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена", — говорится в заявлении экспертно-судейской комиссии на сайте РФС.

Помимо этого, ЭСК признала правильным решение Карасева не назначать 11-метровый в ворота «Ахмата» на 74-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что рука защитника «Ахмата» в момент касания мяча находится в естественном положении и не увеличивает площадь его тела», — говорится в заявлении на сайте РФС.