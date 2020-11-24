Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил перемены в игре бело-голубых.

— Закончился первый круг. По набранным очкам лидер — ЦСКА. А по игре?

— На данный момент ярче всех смотрится «Динамо». С приходом Шварца команда резко преобразилась. ЦСКА тоже хорош, хотя в последнем туре неожиданно потерял очки дома с «Сочи». А вот «Зенит» не стабилен. То выиграет, то оступится. Эти же слова относятся к «Спартаку».

— Как для себя объясняете внезапное преображение «Динамо»? Игроки те же, что при Новикове — но выглядит команда совершенно иначе.

— Не собираюсь критиковать Кирилла Новикова, говорить, что как тренер он слабее немецкого коллеги. Но Шварцу надо отдать должное. Мгновенно разобрался в возможностях своих футболистов, понял, что они способны показывать атакующий футбол, чуть-чуть изменил схему — и команду не узнать. Играет быстро, агрессивно, с высоким прессингом. А Новиков больше внимания уделял обороне. Хотя с такими ребятами, как Лесовой, Нжи, Фомин сам бог велел играть в атаку.

— Лесовой в порядке?

— В полном! Очень интересный футболист, с нестандартным дриблингом. И забивает, и отдает. Могу только поздравить «Динамо» с таким приобретением. Фомин тоже оставляет приятное впечатление. Понравился мне и вышедший на замену в матче со «Спартаком» 18-летний Тюкавин. По крайней мере сыграл полезнее, чем Комличенко. Радует, что Шварц, как Тедеско, смело вводит в состав молодежь. К сожалению, наши опытные специалисты в похожей ситуации частенько перестраховываются. (Александр Кружков)