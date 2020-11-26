Экспертно-судейская комиссия разобрала спорные моменты матчей 15-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает официальный сайт РФС.

По итогам заседания было принято решение, что Алексей Сухой дважды принял правильное решение в матче «Локомотив» — «Арсенал» (1:0). Сначала он не назначил пенальти на 59-й минуте встречи в ворота железнодорожников, потому что не было фола Мурилу на Александре Ломовицком, а затем правильно наказан туляков 11-метровым за фол в своей штрафной.

Также ЭСК приняла решение, что арбитр Сергей Лапочкин ошибся в матче «Краснодар» — «Тамбов» (1:0). На 90+4 минуте он дал четвертую желтую в сезоне защитнику «быков» Кристиану Рамиресу, который не нарушал правила.

В эпизоде на 64-й минуте матча Лапочкин правильно удалил игрока тамбовского клуба Вараздата Арояна за срыв перспективной атаки, дав защитнику вторую желтую карточку.