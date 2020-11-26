РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сухой правильно принял решения в матче «Локомотив» — «Арсенал», Лапочкин ошибочно дал желтую Рамиресу

13:18
Теги:

Экспертно-судейская комиссия разобрала спорные моменты матчей 15-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает официальный сайт РФС.

По итогам заседания было принято решение, что Алексей Сухой дважды принял правильное решение в матче «Локомотив» — «Арсенал» (1:0). Сначала он не назначил пенальти на 59-й минуте встречи в ворота железнодорожников, потому что не было фола Мурилу на Александре Ломовицком, а затем правильно наказан туляков 11-метровым за фол в своей штрафной.

Также ЭСК приняла решение, что арбитр Сергей Лапочкин ошибся в матче «Краснодар» — «Тамбов» (1:0). На 90+4 минуте он дал четвертую желтую в сезоне защитнику «быков» Кристиану Рамиресу, который не нарушал правила.

В эпизоде на 64-й минуте матча Лапочкин правильно удалил игрока тамбовского клуба Вараздата Арояна за срыв перспективной атаки, дав защитнику вторую желтую карточку.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212763

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир