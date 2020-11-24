Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что играм чемпионата России не хватает интенсивности.

— Футбол — это не только цифры. Это интеллект, тактика и много еще чего, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Но, скажу так, кто больше спринтует, тот выше места занимает в турнирной таблице.

Нам надо обмениваться мнениями, чтобы на определенный уровень выходить. Если на большой турнир вызываем потенциально сильного футболиста и есть время его подготовить, то на более короткий сбор надо уже готового вызывать. Потому что нет времени его подтянуть.