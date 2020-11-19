Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов перед дерби с «Динамо», которое пройдет в субботу на стадионе красно-белых.

— Как идет подготовка к матчу с «Динамо»?

— Хорошая неделя, все нормально. Ребята постепенно возвращаются из сборных. Кто-то приехал позавчера, вчера, кого-то ждем сегодня. Завтра мы все вместе проведем предыгровую тренировку. Это нормальная рабочая ситуация, когда играют сборные.

У команды было шесть выходных. Игроки получили план индивидуальных тренировок. Некоторым молодым футболистам предоставили возможность сыграть за «Спартак-2», это очень хорошо. Считаю, это было продуктивное время, потому что с июля у нас был плотный график. Мы вступаем в еще один плотный отрезок в календаре.

— Что скажете о сопернике?

— «Динамо» — сильная команда. Динамовцы были сильны, но теперь у них еще и очень хорошие результаты. Они выиграли три матча подряд. Будет сложно, но мы хотим остановить серию «Динамо».

— Соболев пропустил матч сборной, Джикия в конце встречи с сербами указывал на некоторые проблемы со здоровьем. Сыграют ли они с «Динамо»?

— Что касается Соболева и Джикии, то завтра мы посмотрим их состояние. С нами в последнее время находился Зобнин, так как он пропускал игру с Сербией из-за дисквалификации.

У Соболева были проблемы с коленом, они возникли после первого вызова в сборную. Мы внимательно к этому отнеслись и контролировали ситуацию. Когда пришел вызов сейчас, мы связались с медицинским штабом сборной. Они сказали, что все понимают, и Александр поехал в сборную. Это абсолютно нормальная ситуация. Он сыграл 30 минут в матче с Молдавией. Сейчас у него есть какие-то проблемы. Но точнее можно будет сказать только после обследования. У Джикии тоже есть некоторые проблемы, вчера это было видно. После матча с Турцией заболела приводящая мышца. Суммарно он провел три матча без замен.

— Джикия дебютировал как капитан сборной России. Как он вам в этой роли?

— Он очень хороший человек. Знает, что должен делать капитан. В раздевалке он может быть очень серьезным, а может и пошутить. Иногда Джикия может подбодрить игроков, а может и покритиковать. Считаю, что повязка в сборной — это дополнительный стимул для его роста.

— «Динамо» в последних трех матчах сильно изменилось. Самое главное — создание треугольника в центре поля. Команда много прессингует, много использует быстрые атаки. Насколько вам неудобно играть с такими соперниками?

— Главное изменение в «Динамо» заключается в том, что при потере мяча оно сильно прибавило в контрпрессинге. Контратаки у динамовцев сильные, но они этим и раньше славились, у них много быстрых игроков. Нам нужно думать о нашей атаке, но при этом не допускать контратак «Динамо». Что касается трех последних матчей этой команды, то соперники получили большое количество красных карточек — пять в трех матчах, это очень много. Безусловно, игроки «Динамо» опасны в атаке, на них фолят. Но подобного за время в России я не видел.

— Вы хотите сказать, что «Динамо» особенно хорошо судят?

— Нет, я не имел это в виду. Некоторые красные карточки были абсолютно чистыми. Например, когда игрок «Тамбова» наступил лежащему сопернику на ногу. Но сам факт: пять красных карточек за три матча. Много это или мало?

— Вы в России больше года, Сандро Шварц приехал только недавно. Какой совет вы могли бы дать ему в игровом и бытовом плане?

— Вокруг него много хороших людей, которые могут дать ему хорошие советы.

— Нариман Акавов покинул должность главы селекционного отдела «Спартака». Насколько это серьезная потеря для клуба?

— Сложно сказать. У нас были хорошие профессиональные отношения. Мы регулярно общались, обсуждали игроков. От остальных комментариев я воздержусь, все-таки это не моя работа, и к селекционной службе я отношения не имею.

— Зелимхан Бакаев сейчас не в лучшей форме. В Екатеринбурге вы попробовали на позиции «десятки» Джордана Ларссона, но и он провел не лучший матч. Является ли это головной болью для вас при выборе состава на следующий матч?

— Такая ситуация не только сейчас. Сложность выбора есть перед каждой игрой. Все зависит от состояния футболистов перед отдельным матчем. Во время игр сборных становится еще сложнее. В сезоне у любой команды есть взлеты и падения, с этим нужно жить и справляться. Зелимхан из-за коронавируса пропустил наши весенние сборы. Кто-то скажет, что это было давно, но заложенная тогда база до сих пор действует. Особенно с учетом того, что в последнее время мы часто играли по два матча в неделю. Бакаев очень хочет вернуться на тот уровень. Он старается, тренируется, хочет работать как можно больше. Но иногда больше — не значит лучше. Порой есть ощущение, что некоторые игроки устали. Но это нормальная ситуация для любой команды.

— Как оцените готовность Александра Кокорина? Пока складывается ощущение, что он больше готовится к съемкам в видеоблоге и турнирам по компьютерным играм.

— Нет, ребята. Частная жизнь игроков — это их личное дело. Если она не влияет на игру, тренер в это не должен вмешиваться.

В данном вопросе дело не в Кокорине. У нас есть Соболев, Ларссон, Понсе, Бакаев, Урунов. Перед каждой игрой мы стоим перед сложным выбором. И критерий выбора только один — найти вариант, который принесет команде победу.

Кокорин хорошо тренируется. Он выходил на замену, выходил в стартовом составе, провел хороший матч в Химках. Другие игроки важны, вносят вклад в результаты команды. В этом и есть работа тренера — сделать правильный выбор. Иногда это хорошая работа, иногда это катастрофа.

— Вы играете в компьютерные игры?

— Когда мне было лет 16-17, мы с друзьями много играли в FIFA. Какая сейчас версия? FIFA 20? Я не в курсе. Я играл, наверное, в FIFA 12-13. Также играли в Pro Evolution Soccer. В любом случае это были футбольные игры.