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Байрамян: «Учитывая, что «Ростов» продал много футболистов, можно сказать, что мы достойно идем»

01:30
Хорен Байрамян. Фото Instagram
Хорен Байрамян. Фото Instagram
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Нападающий «Ростова» Хорен Байрамян остался доволен выступлением в первом круге чемпионата России. Дончане после 15 туров занимают пятое место.

— Всегда можно сказать, что могли бы сыграть лучше, — сказал Байрамян в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — После последней победы ребята говорят: обыграли бы «Химки» дома, были бы еще выше. Но так не бывает. Если мы с «Химками» потеряли очки, то зато в Москве со «Спартаком» выиграли. Учитывая, что мы продали много футболистов, пришло много новых, то можно сказать, что мы достойно идем. Все нормально.

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