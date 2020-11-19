Главный тренер бело-голубых Сандро Шварц и защитник Иван Ордец ответили на вопросы журналистов.

— Это мое первое дерби со «Спартаком» в России, — сказал Шварц. — Я много слышал о том, насколько оно важное для «Динамо». Жду очень эмоциональную игру. При этом важно не терять голову.

— Ваше мнение о «Спартаке»?

— Последние десять дней мы очень тщательно анализировали соперников. Они обычно действуют по схеме 3-5-2, но используют ее гибко. Знаем, что игроки линии атаки высокого класса, нацелены на ворота, создают много опасных моментов. Крал также опасен: цементирует центр поля, хорош как с мячом, так и без мяча. Два ближайших дня вместе с вернувшимися игроками сборных будем тщательно готовиться к игре.

— Согласны, что соперник играет в довольно-таки оборонительный футбол?

— Считаю, что Доменико Тедеско — хороший тренер. Видна его рука в работе с командой. По прошлым матчам было видно, что «Спартак» сбалансирован, играет на хорошем уровне. Надо надежно действовать в обороне против их хорошей атаки, чтобы сохранить порядок сзади и использовать свою скорость в нападении. Опасны быстрые игроки атаки соперника, в центре активен Крал, в обороне же тройка центральных защитников хорошо защищается. Поэтому надо правильно сыграть структурно, грамотно обороняться и переходить к атакам.

— В матче с «Локомотивом» вы были спокойны, когда команда с мячом, но взрывались при его потере, требуя прессинга. Этот компонент сейчас особенно важен?

— Важно, чтобы команда действовала интенсивно. Нужно стараться максимально быстро доставлять мяч к чужим воротам, быть нацеленными на них, а при потере сразу вступать в отбор. По каждой тренировке я вижу, что у футболистов есть желание следовать этим принципам. Иногда я становлюсь эмоциональным на бровке, но потом успокаиваюсь.

— В каком состоянии возвращаются игроки сборной? И что с травмированными?

— Футболисты постепенно возвращаются. Кого-то ждем сегодня, а Моро, скажем, прилетел вчера. Посмотрим, кто в каком состоянии, смогут ли сборники сыграть в субботу. Что касается тех, кто пропустил предыдущий матч по состоянию здоровья (Шунин, Комличенко, Грулев, Нойштедтер. — Прим. К.А.), то относительно их участия в матче со «Спартаком» также пока нет понимания — успеют ли набрать стопроцентную форму. У нас есть два тренировочных дня, после которых решим, готовы ли они сыграть в субботу. Рад, что вернулся после дисквалификации Ордец. Но и Плиев хорошо сыграл против «Локомотива», так что будем думать, какую схему выбрать.

— В этом сезоне у «Динамо» забивали голы 13 человек. Это хорошо или хотелось бы видеть ярко выраженного бомбардира?

— Я бы хотел и того и другого. По нашим принципам игры опасность должна исходить и от линии полузащиты. Любая успешная команда должна располагать игроками, которые могут отдавать много голевых передач или забивать голы. Но мы не требуем, чтобы отличался кто-то конкретный, опасность должна исходить от многих.

— «Динамо» ждет крайне важный матч. В предыдущих встречах вы начинали очень агрессивно, большое значение имел ранний гол. Сейчас планируете применить ту же стратегию?

— Наше намерение — всегда играть активно и агрессивно. Мне трудно отправлять команду с заданием, чтобы она первые минуты играла выжидательно, выбирая, действовать высоким прессингом или низким. Наша цель — увеличивать время активной игры.

— Вопрос больше на перспективу, поскольку сейчас Шиманьски дисквалифицирован. Но если представить тройку Фомин — Шиманьски — Моро, кого из них видите в роли единственного опорника?

— Поскольку Шиманьски дисквалифицирован, то я пока на эту тему не размышлял. Вообще наша задача — не закрепить за кем-то роль «шестерки», а как раз обеспечить взаимозаменяемость в центре полузащиты, подвижную структуру. Один выдвинулся вперед — другой занял его место.

— Предыдущий матч из-за болезни пропустил Шунин. Кто сыграет в воротах?

— Первое, о чем хочется сказать: Лещук провел отличную игру против «Локомотива». Учитывая, что перед той встречей только восстановился, провел мало тренировок, Игорь сыграл качественный матч против топ-команды. Шунин же наш капитан, голкипер сборной России. Если Антон будет отлично чувствовать себя, то займет место в воротах. Определимся ближе к игре. Для меня, как главного тренера, очень хорошо иметь в обойме двух вратарей высокого уровня.

— В субботу обещают снег. Это вносит какие-то коррективы в подготовку?

— Я и футболистом играл в снежную погоду, и в качестве тренера проводил такие матчи. Снег, дождь или солнце — для подготовки это не играет роли. Хотя понятно, что качество поля имеет значение, при плохой погоде выше риск травм.

— После поражения от Сербии (0:5) ожидаете возвращения Евгеньева, Фомина и Лесового из сборной не в лучшем психологическом состоянии?

— Мы рады, что игроки «Динамо» вызываются в сборные. Евгеньев, скажем, дебютировал в первой национальной команде России, это значительное событие в жизни любого футболиста. Он вышел уже при счете 0:4, считаю, что в целом провел хорошую игру. Не думаю, что результат окажет серьезное влияние на наших ребят, надо быстро переключаться на клубные дела — в субботу важный матч со «Спартаком».

Иван Ордец. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Иван Ордец: «На матчи со «Спартаком» не надо дополнительно мотивировать»

— Игра будет очень тяжелая, яркая, — предположил Ордец. — Никто не будет уступать. На такие матчи не надо дополнительно мотивировать, все прекрасно понимают важность встречи со «Спартаком». Надеемся на хорошую игру.

— Что изменилось при новом тренере? К центральным защитникам требования те же?

— Как и раньше, Шварц просит больше разговаривать с партнерами, играть компактнее. В современном футболе компактность крайне важна. Стало много тактики — это плюс для команды. Как и то, что тренировки теперь интенсивнее, больше играем в атаку, прессингуем.

— «Динамо» в последних матчах пропускает после «стандартов». В чем причина?

— Это вопрос не «физики», а концентрации. Надо быть внимательнее, предвидеть ситуации, которые могут возникать.

— Видели ли вы гол Рыкова «Спартаку» со своей половины поля? Пытались ли когда-то исполнить что-то подобное?

— Да, я видел этот гол. Очень красивый. Сам пытался забивать с такой дистанции, но не получалось. Это шедевр.