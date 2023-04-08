«Спартак» не обыграет «Динамо», «Локомотив» не победит «Зенит». Прогноз на 22-й тур РПЛ
«Торпедо» — «Факел»
Олег Терехин — 1:1. Обе команды борются за выживание. Они не имеют права на ошибку. Кто проиграет, тот может потерять шансы на спасение, особенно это касается «Торпедо».
Александр Добровинский — 0:0. Команды борются за выживание, хотя сложно об этом говорить применительно к «Торпедо». Там уже думают о будущем сезоне в первой лиге и как быстро вернуться обратно в РПЛ.
«Ахмат» — «Урал»
Олег Терехин — 2:1. Это две играющие команды. В Грозном трудно выступать, к тому же «Ахмат» не участвовал на неделе в Кубке России.
Александр Добровинский — 1:1. В Грозном сложно всем и всегда. Обе команды хорошо играют, показывают классный футбол.
«Спартак» — «Динамо»
Олег Терехин — 2:2. Это центральный матч тура. У обеих команд сейчас есть проблемы с результатом и с игрой. Они очень захотят победить в дерби, поэтому встреча получится результативной.
Александр Добровинский — 0:1. Что бы ни происходило, я всегда буду переживать за «Динамо» и ставить на его победу.
«Сочи» — «Крылья Советов»
Олег Терехин — 0:1. «Крылья» хорошо играют, но пропускают курьезные голы. Их жалко даже. Играют они действительно хорошо, создают огромное количество моментов. Они должны добиться положительного результата.
Александр Добровинский — 1:1. «Сочи» набрал ход с новым тренером. А «Крылья» показывают отличный футбол, но у них не получается побеждать.
ЦСКА — «Химки»
Олег Терехин — 2:0. ЦСКА играет не ярко, но состав классный. Армейцы добьются результата. В «Химках» уволили тренера, хотя под него набирали зимой новый состав. Непонятно, что там происходит.
Александр Добровинский — 2:0. У «Химок» каждый матч не на жизнь, а на смерть. Но состав ЦСКА намного лучше, хоть игра у него не такая слаженная.
«Краснодар» — «Пари НН»
Олег Терехин — 2:0. «Краснодар» отлично играет в последнее время в атаке. А «Нижний Новгород» без побед в этом году и уже идет в зоне стыковых матчей.
Александр Добровинский — 3:0. В прошлом матче «Краснодар» разгромил «Химки» 6:0. Группа атаки создает моменты и отлично их реализует. Пока Юран не поможет нижегородцам.
«Локомотив» — «Зенит»
Олег Терехин — 1:1. Очень интересный матч. «Локомотив» в этом году не проигрывает в РПЛ, плюс Дзюба в отличной форме и захочет забить «Зениту». А команда из Санкт-Петербурга со своим составом в каждой встрече считается фаворитом.
Александр Добровинский — 1:2. У «Локомотива» есть Дзюба, который очень захочет отомстить своей бывшей команде. Но «Зенит» выглядит по составу сильнее.
«Оренбург» — «Ростов»
Олег Терехин — 2:1. «Оренбург» на своем стадионе практически не теряет очки. «Ростову» будет трудно на искусственном поле, а еще он сыграет после кубкового матча.
Александр Добровинский — 1:2. «Ростов» прекрасно проводит весну. Он проиграл только «Локомотиву» и борется за серебро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4