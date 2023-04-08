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Сегодня, 11:45

«Спартак» не обыграет «Динамо», «Локомотив» не победит «Зенит». Прогноз на 22-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Александр Соболев («Спартак») и Антон Шунин («Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-форвард «Динамо» Олег Терехин и юрист Александр Добровинский.

«Торпедо» — «Факел»

Олег Терехин — 1:1. Обе команды борются за выживание. Они не имеют права на ошибку. Кто проиграет, тот может потерять шансы на спасение, особенно это касается «Торпедо».

Александр Добровинский — 0:0. Команды борются за выживание, хотя сложно об этом говорить применительно к «Торпедо». Там уже думают о будущем сезоне в первой лиге и как быстро вернуться обратно в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 14:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
Факел

«Ахмат» — «Урал»

Олег Терехин — 2:1. Это две играющие команды. В Грозном трудно выступать, к тому же «Ахмат» не участвовал на неделе в Кубке России.

Александр Добровинский — 1:1. В Грозном сложно всем и всегда. Обе команды хорошо играют, показывают классный футбол.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Урал

«Спартак» — «Динамо»

Олег Терехин — 2:2. Это центральный матч тура. У обеих команд сейчас есть проблемы с результатом и с игрой. Они очень захотят победить в дерби, поэтому встреча получится результативной.

Александр Добровинский — 0:1. Что бы ни происходило, я всегда буду переживать за «Динамо» и ставить на его победу.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

«Сочи» — «Крылья Советов»

Олег Терехин — 0:1. «Крылья» хорошо играют, но пропускают курьезные голы. Их жалко даже. Играют они действительно хорошо, создают огромное количество моментов. Они должны добиться положительного результата.

Александр Добровинский — 1:1. «Сочи» набрал ход с новым тренером. А «Крылья» показывают отличный футбол, но у них не получается побеждать.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Крылья Советов

ЦСКА — «Химки»

Олег Терехин — 2:0. ЦСКА играет не ярко, но состав классный. Армейцы добьются результата. В «Химках» уволили тренера, хотя под него набирали зимой новый состав. Непонятно, что там происходит.

Александр Добровинский — 2:0. У «Химок» каждый матч не на жизнь, а на смерть. Но состав ЦСКА намного лучше, хоть игра у него не такая слаженная.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Химки

«Краснодар» — «Пари НН»

Олег Терехин — 2:0. «Краснодар» отлично играет в последнее время в атаке. А «Нижний Новгород» без побед в этом году и уже идет в зоне стыковых матчей.

Александр Добровинский — 3:0. В прошлом матче «Краснодар» разгромил «Химки» 6:0. Группа атаки создает моменты и отлично их реализует. Пока Юран не поможет нижегородцам.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Пари Нижний Новгород

«Локомотив» — «Зенит»

Олег Терехин — 1:1. Очень интересный матч. «Локомотив» в этом году не проигрывает в РПЛ, плюс Дзюба в отличной форме и захочет забить «Зениту». А команда из Санкт-Петербурга со своим составом в каждой встрече считается фаворитом.

Александр Добровинский — 1:2. У «Локомотива» есть Дзюба, который очень захочет отомстить своей бывшей команде. Но «Зенит» выглядит по составу сильнее.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Зенит

«Оренбург» — «Ростов»

Олег Терехин — 2:1. «Оренбург» на своем стадионе практически не теряет очки. «Ростову» будет трудно на искусственном поле, а еще он сыграет после кубкового матча.

Александр Добровинский — 1:2. «Ростов» прекрасно проводит весну. Он проиграл только «Локомотиву» и борется за серебро.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
10 апр, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ростов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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