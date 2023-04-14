Юрист Добровинский: «РФС пора привлечь правоохранителей для оценки действий судей»
Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский рассказал корреспонденту «СЭ» о своих предложениях для улучшения работы судей в РПЛ.
«После моего предложения о привлечении РФС правоохранительных органов для расследования возможных коррупционных составляющих в действиях судей (выдуманный и назначенный пенальти на последней минуте в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком», отсутствие реакции на нарушение спортивного поведения форвардом «Спартака», отмена пенальти в ворота «Зенита» на последней минут матча с «Динамо»), кроме поддержки моего предложения я услышал и голоса, говорящие, что в принципе все правильно, но у нас, мол, просто плохие судьи.
Однако, если РФС начнет смотреть внимательно на все случаи «ошибок», то быстро станет понятно, что наши рефери обычно «ошибаются» в пользу команды, являющейся в данном матче принимающей стороной. Не странно ли это? Другая интересная тенденция «ошибок», происходит в матчах напрямую влияющих на турнирное положение команд", — сказал Добровинский.
Несколько дней назад юрист уже высказался по поводу судейства в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (3:3).
«Вся эта статистика, во-первых, привлекла мое внимание, а во-вторых, заставила предложить РФС привлечь в таких вопиющих случаях правоохранительные органы для расследования. Стоит только вспомнить наказание, которые понес «Ювентус» за коррупционную деятельность в чемпионате Италии. В случае обнаружения у нас таких явлений наказание, на мой взгляд, должно быть уголовным (лица должны быть привлечены к ответственности по статье 204 УК РФ — «Коммерческий подкуп» лишение свободы от двух до шести лет, в зависимости от размера «вознаграждения»), или плюс штраф, или по статье 184 УК РФ — «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса», где наказание приблизительно такое же. А сама команда оштрафована минимум на 15 очков.
Как может измениться в лучшую сторону наш футбол. А как хорошо и правильно начнут работать судьи...
И тогда никто не скажет что наши рефери неумейки. Отсутствие же реакции подобного рода со стороны РФС и непривлечение правоохранительных органах, даст лишь пищу для размышления о том, что футбольному руководству страны по каким-то ему одному известным причинам это не выгодно", — сказал «СЭ» Добровинский.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4