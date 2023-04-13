Президент «Оренбурга» заявил, что Карпин не должен говорить о формате поля
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который посоветовал ему постелить натуральный газон на клубном стадионе, чтобы ни футболистам оренбургской команды, ни игрокам других клубов не приходилось переходить с покрытия на покрытие.
«У меня нет претензий к Карпину. Но есть международные и российские регламенты по части формата поля, которым «Оренбург» соответствует. Мне кажется, что Карпин должен разговаривать о команде, результатах и стратегии на игру, а не о формате поля. Я просто ответил ему на эти слова, и все, без претензий», — приводит слова Еремякина Sport24.
В понедельник «Ростов» в гостях сыграл вничью с «Оренбургом» на его поле со счетом 2:2 в матче 22-го тура РПЛ. Ростовчане набрали 45 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 9 очков. Оренбуржцы с 33 очками идут на 8-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4