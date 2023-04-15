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Сегодня, 14:03

Юрист Добровинский о ничьей «Динамо» со «Спартаком»: «Сложно играть, когда на стороне соперника судья»

Константин Белов
Корреспондент
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Фото Федор Успенский, «СЭ»

Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский поделился ожиданиями от матча 23-го тура между бело-голубыми и «Пари НН», а также оценил работу главного тренера москвичей Славиши Йокановича и судейство в предыдущем матче со «Спартаком» (3:3).

— Жду только победы от «Динамо», — сказал Добровинский.

— Как оцените прошлую игру со «Спартаком»?

— Сложно играть, когда на стороне соперника судья.

— Что можете сказать про работу Йокановича? Вылет из Кубка России, ничья со «Спартаком».

— Это не положительный результат. Надо принимать решение к концу сезона о его будущем. С одной стороны, он хороший тренер. Не сказал бы, что на прошлой неделе мы проиграли и сыграли вничью. Страшное невезение в Кубке России. Считаю, что мы на прошлой неделе сыграли вничью и один раз победили. Я не против того, чтобы Йоканович остался.

— Уверены, что Йоканович доработает до конца сезона?

— Уверен. Задачу — попадание в топ-3 — пока не получилось осуществить. Но нет смысла увольнять тренера сейчас.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками в 22 матчах.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
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Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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И К Ж
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Локомотив

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